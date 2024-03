SMV der Aicher-Scholl-Schule Bad Saulgau beim VfB Stuttgart

Bei einem ausverkauften Flutlichtspiel freitagabends gegen Union Berlin feierten Schülerinnen und Schüler der Aicher-Scholl-Schule den Heimsieg in der MHP Arena beim VfB Stuttgart. Am späten Nachmittag ging es erwartungsvoll von Bad Saulgau mit dem Bus in Richtung Stuttgart. Nach einem Zwischenstopp in einem italienischen Restaurant, betraten die Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrerinnen und Lehrern das Stadion, um dort ein tolles und spannendes Fußballspiel zu erleben. Nach einem 2:0-Sieg des VFBs trat die SMV mit den Verbindungslehrern glücklich die Heimreise an.

Die SMV dankt dem Förderverein der Aicher-Scholl-Schule, der einen großen Teil der Unternehmung finanzierte. Und auch der VfB Stuttgart trug dazu bei, dass ein solches Erlebnis möglich wurde, indem er kostenlose Karten zur Verfügung stellte.