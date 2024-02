Skiausfahrt Tennisclub Veringenstadt

Am vergangenen Samstag veranstaltete der TC Veringenstadt wieder seine jährliche Skiausfahrt. Bestens gelaunt ging`s früh am Morgen im beeindruckenden Doppeldeckerbus zum Fuße des Arlbergs. Bei passendem Wetter und optimalen Pistenverhältnissen war das Skispaß vom Feinsten für Jung und Alt. Es hat uns sehr gefreut, dass neben den vielen Kindern auch eine Vielzahl an Wanderern mit dabei war. Vor und während der Heimfahrt wurde dieser wunderschöne Tag noch mit der entsprechenden Musik gebührend gefeiert und jeder Teilnehmer erhielt noch vom Liftbetreiber ein Geschenk. Einen großen Dank an das Organisationsteam, unserem, wie gewohnt, super Busfahrer Ante und natürlich allen Teilnehmern. Natürlich freuen wir uns schon darauf, als Tennisclub Veringenstadt, auch die nächste Ausfahrt 2025 zu veranstalten.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.