Skiausfahrt der Flieger

Am ersten Märzwochenende 2024 ging es am Freitagabend in die Schweiz. Unser Ziel war die langjährig bewährte Skihütte in den Flumserbergen. Als alle angekommen waren wurde abends noch gevespert und der Feierabend genossen. Am Samstag war herrliches Wetter, also ging es gleich morgens zeitig auf die Skipiste. Dort konnten wir bei gutem Schnee und tollen Sonnenschein den Tag genießen. Danach ging es zur Skihütte zurück und es wurde abends gemeinsam Spaghetti gekocht. Der Abend klang dann bei guten Gesprächen und einigen Partien Tischkicker gemütlich aus. Auch der Sonntag wurde teilweise nochmals zum Skifahren genutzt, oder es wurde bereits die Heimreise angetreten. Es war ein schönes Skiwochenende mit perfekter Organisation von Roswitha und Fritz Schulz.

Wir freuen uns schon auf die nächste Skiausfahrt 2025.