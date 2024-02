Skiausfahrt 2024 des FV Neufra

Auch dieses Jahr und damit schon zum zwölften Mal, ging es am Samstag, 24. Februar, erneut nach Damüls/Mellau. Der Zwischenstopp für die Kaffeepause mit Brezeln fand wieder in Alberschwende statt. Zeitig kam man im noch bewölkten Damüls an, wo die Sonne um die Mittagszeit hervorkam. Die Pisten waren gut präpariert, so dass die FVN`ler viel Spaß in der Damülser Bergwelt hatten. Auch die teilnehmenden Wanderer waren sportlich und wanderten zur Elsenalpe. Am Abend ließ man den Skitag beim Après-Ski am gelben Schirm am Wallisgaden oder in der Schirmbar beim UGA-Lift fröhlich ausklingen. Die Heimfahrt mit Busfahrer Alexander verlief ohne Probleme, sodass alle Teilnehmer abends wieder gesund in Neufra eintrafen. Fotos gibt es demnächst auf der FVN-Homepage.

