Skatclub Prinz Franz Sigmaringen steigt in 2. Bundesliga auf

Der Skatclub Prinz Franz von Hohenzollern Sigmaringen hat in diesem Jahr wieder Grund zum Feiern. Nachdem der Skatclub Sigmaringen wegen der Neugliederung der Skatligen im Jahr 2016 in die Regionalliga zwangsabsteigen musste, gelang in diesem Jahr der Wiederaufstieg in die zweithöchste Liga.

Weil eine Mannschaft sich am letzten Spieltag vom Ligabetrieb abgemeldet hatte, wurde es für Prinz Franz in den letzten drei Serien nochmals richtig spannend. Die erspielten Punkte gegen die nicht mehr angetretene Mannschaft wurden neu verteilt. Der Skatclub Prinz Franz von Hohenzollern musste dadurch seinen ersten Tabellenplatz abgeben und rutschte vor dem letzten Spieltag auf den zweiten Platz. Auf den dritten Platz hatte man jetzt auf einmal nicht mehr den komfortablen Vorsprung von drei Punkten, sondern nur noch einen Punkt.

Bis zur Mitte der ersten Serie am letzten Spieltag lief es für die Skatfreunde aus Sigmaringen nicht besonders gut. Zum Ende der ersten Serie hatte der Skatgott dann endlich ein Einsehen mir den sympathischen Spielern aus Sigmaringen und belohnte das besonnene Spiel der gesamten Mannschaft mit besseren Karten. Mit einem großartigen Vorsprung von drei Wertungspunkten vor dem zweitplatzierten Skatclub Regensburg wurde die Mannschaft Prinz Franz von Hohenzollern Regionalligameister 2023 und ist somit in die 2. Bundesliga aufgestiegen.

Dieser sportliche Erfolg war insbesondere deshalb möglich, weil die Mannschaft bis zum letzten Spiel diszipliniert und mit großem Engagement gespielt hat.

Bester Spieler war Franz Gaupp mit stattlich erspielten 16.148 Punkten. In 15 Serien hat Franz Gaupp 161 Spiele gewonnen, 67 Gutschriften vom Gegner erhalten und nur 21 Spiele verloren.

Ältester Spieler ist Bernd Adelberger mit über 80 Jahren. Er wird ab der kommenden Spielsaison die 2. Mannschaft von Prinz Franz anführen. Seinen Platz in der ersten Mannschaft wird Walter Bechel einnehmen. W. Bechel hat bereits über mehrere Jahre in der 1. Bundesliga gespielt und hofft, dass er mit seiner Bundesligaerfahrung die Mannschaft tatkräftig unterstützen und verstärken kann. Großes Ziel ist es mit der Mannschaft in die 1. Bundesliga aufzusteigen.

Auch beim Skat spielen muss kräftig trainiert werden. Übungsabend ist jeden Dienstag im Gasthaus Krone in Krauchenwies. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr. Neue Skatspieler und Interessenten sind jederzeit herzlich willkommen.