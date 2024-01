Sigmaringen setzen klares Zeichen gegen Rechtsextremismus

Die Botschaft: Nein zu Ausgrenzung, Menschenhass und Rassismus, Ja zu Menschlichkeit, Toleranz und Freiheit.

Am internationalen Gedenktag der Opfer des Nationalsozialismus zeigte sich wie an vielen anderen Orten im Land, dass in einer demokratischen Gesellschaft kein Platz für Rechtsextremismus ist. Aufgerufen zur Demo hatte Ina Schultz (Grüne), die im Vorfeld „Rückenwind mit Turbo“ durch ein breites Bündnis aus über 40 Organisationen und Vereinen erfahren durfte.

Ihr Wunsch, eine friedliche Demonstration im Sinne der Menschlichkeit, wurde mehr als erfüllt. Die „vorsichtig optimistisch“ angemeldete Teilnehmerzahl von 500 wurde weit übertroffen, Veranstalter und Polizei zählten rund 2000 Menschen. „Ich bin total überwältigt, wie geil ist Sigmaringen?“, fasste Schultz ihre Emotionen zusammen.

Sich offen gegen rechts zu positionieren, war nicht nur an diesem Tag für die Teilnehmer Ehrensache. „Da überlegt man nicht, ob man herkommt“, sagte eine junge Frau und verschwand in der Menge. Der 73-jährige Robert Walz bekundete mit Schirm und Plakat seine Meinung, aus Herbertingen waren der 28-jährige Yannick Meschenmoser und Joshua Ludy (27) angereist. „Wir wollen Gesicht zeigen und den Leuten Mut machen, die wegen dieser kranken Deportationsfantasien verängstigt sind“, sagte Meschenmoser.

Klare Botschaften auf Plakate

Mit Sprüchen wie „Bunt statt braun“, „Gebe gerne Nachhilfe in Geschichte“, „Nicht 1 cm für Nazis“, „Lieber solidarisch statt solide arisch“ oder „Nie wieder ist jetzt“ zog der Menschentross, angeführt von Schultz mit Megafon, von der Stadthalle zum Karlsplatz zur Kundgebung. Dort überbrückte die Wartezeit bis zum Eintreffen aller Teilnehmer der Musiker Tobias Conzelmann.

Redner von Politik, Kirche und Organisationen, aber auch Privatpersonen nutzten die Gelegenheit, ein klares Zeichen gegen rechts zu setzen. Besonders deutliche Worte in Richtung AfD fand Bundestagsabgeordneter Robin Mesarosch (SPD): „Eine rechtsextreme Partei zu wählen, ist immer eine Scheißidee, mit der man sich selbst und vielen Millionen Menschen ins eigene Fleisch schneidet“, sagte der Politiker und wandte sich direkt an die Menschen mit Migrationshintergrund: „Solange wir hier atmen, wird niemand deportiert und die können sich ihre Pläne sonst wohin stecken“.

Tosender Applaus für Wortmeldungen

Werner Knubben sprach als einer der „Opas gegen rechts“: „Wir Alten sagen Danke für 78 Jahre Frieden und wachsenden Wohlstand - dieses Lebensgeschenk müssen wir erhalten für unsere Kinder und Kindeskinder“. Auch Kevin ergriff mutig das Mikrofon: „Ich bin zehn Jahre alt und ich möchte aufwachsen in einer Welt ohne Krieg, ohne Gewalt und ohne AfD.“

Mehrfach ertönte an diesem Vormittag tosender Applaus über den bunt gefüllten Karlsplatz, auf dem die Menschen nicht nur aus Platzgründen eng zusammengerückt waren.