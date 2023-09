Radfahren ist aus vielen Gründen in aller Munde: Es dient der Gesundheit und trägt dazu bei, die Umwelt zu entlasten. Für Sigmaringendorf ist der touristische Fahrradverkehr auch ein Wirtschaftsfaktor. Wer an Schulwege oder kleinere Einkäufe denkt, weiß, dass auch die Wege für Fußgänger eine wichtige Rolle spielen. Die Gemeinde Sigmaringendorf hat deshalb ein Fuß– und Radverkehrskonzept in Auftrag gegeben. Darüber informiert sie in einer Pressemitteilung.

Fokus auf Radfahrer und Fußgänger

Die wichtigsten Verbindungen sind durch die beiden Täler von Donau und Lauchert weitgehend vorgegeben. In dem Fuß– und Radverkehrskonzept soll es deshalb nicht um das Große und Ganze gehen, sondern wie sich die Situation für zu Fuß gehende und Radfahrende innerorts verbessern kann.

Dafür holt die Gemeinde die Anwohner an Bord. Sie gehen täglich zu Fuß oder fahren mit dem Rad. Um die frische Erinnerung der Saison an mögliche Mängel zu nutzen, wird die Umfrage laut Pressemitteilung im September gemacht.

Diese Fragen stellt die Gemeinde an die Bürger

Die Gemeindeverwaltung ruft deshalb die Bürgerinnen und Bürger der Stadt auf, sich in die Aufstellung des Fuß– und Radwegkonzepts einzubringen. Wo sind unsichere Stellen, wo hat es beinahe schon Unfälle gegeben? Wo sind ärgerliche Lücken im Netz? Wo fehlen sichere Radabstellanlagen? Wo kann für Fußgänger die Barrierefreiheit verbessert werden? Auf all diese Punkte — und vermutlich noch weitere — möchte die Gemeinde Hinweise erhalten, um sie mit in die Planung aufnehmen und abzuarbeiten.

Hinweise und Vorschläge können bis zum 30. September an die Gemeinde gemeldet werden unter [email protected]