Waldbühne reist nach Long Island und Nimmerland

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Auf der Waldbühne in Sigmaringendorf kommen in diesem Sommer zwei Literaturklassiker zur Aufführung.

Jay Gatsby ist ein mysteriöser Nachbar, über den niemand so richtig viel weiß. Er lebt auf Long Island, ist unermesslich reich und veranstaltet extravagante Partys für die New Yorker Gesellschaft. Aber woher sein Vermögen kommt, was er für eine Ausbildung hat und woher er überhaupt stammt, das weiß niemand so genau.

Und dass er im Grunde seines Herzens ein völlig einsamer Mensch ist, der sich nichts mehr wünscht, als die Liebe seines Lebens, Daisy, für sich zu gewinnen, weiß auch niemand. Daisy hatte während Gatsbys Militärdienst den grobschlächtigen Footballspieler Tom Buchanan geheiratet.

Hin- und hergerissen zwischen Mann und Schwarm

Dank Gatsbys Nachbarn Nick, einem entfernten Verwandten Daisys, kommt es zum Zusammentreffen zwischen Daisy und Gatsby, woraus sich eine Verbindung entwickelt, in der Daisy zwischen Ehemann und Jugendschwarm hin- und hergerissen ist und die eine dramatische Wendung nimmt.

F. Scott Fitzgeralds Roman „Der große Gatsby“ entstand zwischen 1923 und 1925 und zeichnet ein treffendes Porträt der „goldenen Zwanziger“. Vom Verlag Modern Library wurde er auf Platz 2 der 100 wichtigsten englischsprachigen Romane gewählt. Auf der Waldbühne wird „Der große Gatsby“ unter der Regie von Fabian Felbick mit Unterstützung von Esther Rebholz erstmals aufgeführt.

Peter Pan als Anführer verlorener Kinder

Ebenfalls zum ersten Mal steht „Peter Pan“ auf dem Spielplan der Kinder- und Jugendgruppe des Sigmaringendorfer Theatervereins. Die Geschichte vom Jungen, der nicht erwachsen werden wollte, dürfte zu den bekanntesten Kinderbuchklassikern gehören.

Der schottische Schriftsteller J. M. Barrie schrieb das Werk Anfang des 20. Jahrhunderts und schuf ein Meisterwerk der Fantasie. Auf der fiktiven Insel „Nimmerland“ lebt Peter Pan als Anführer der verlorenen Kinder, einer Gruppe heimatloser Jungen. Auf Nimmerland kann alles geschehen, wenn man nur fest daran glaubt. Aber auch dort begegnet man dem Bösen in Gestalt des Piraten Kapitän Hook.

Unzählige Kinder haben die Abenteuer von Peter Pan schon in Büchern, Filmen und Theaterfassungen miterlebt. Nun fliegt er unter Regie von Sarah Hohl, Marika Münzer und Josef Stehle erstmals über die Waldbühne Sigmaringendorf.

Vorverkauf startet am 1. April

„Peter Pan“ wird am 8. Juni erstmals zu sehen sein und dann bis Ende Juli gezeigt. Es gibt in diesem Jahr auch wieder Sondervorstellungen für Schulen und Kindergärten, diese wurden in den vergangenen Wochen bereits angeschrieben. „Der große Gatsby“ lädt am 6. Juli erstmals in seine Villa in West Egg und die Spielzeit endet am 1. September. Der Vorverkauf über die Webseite www.waldbuehne.de und das Kartentelefon (07571/3520) startet am 1. April.