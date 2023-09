Sigmaringendorf

Waldbühne mit Kulturpreis ausgezeichnet

Sigmaringendorf / Lesedauer: 3 min

Bei der Presiverleihung (von links): Aliena Hund und Theresia Kernler, Jugendvertreterinnen der Waldbühne, Dominik Hadasch und Nadja Kiesewetter, Mitglieder des Vorstandsteams der Waldbühne, Landrätin Stefanie Bürkle und Klaus Remensperger, Vorstandsmitglied der Volksbank Bad Saulgau. (Foto: Waldbühne Sigmaringendorf )

In einem feierlichen Festakt ist am vergangenen Donnerstag der Theaterverein Waldbühne Sigmaringendorf mit dem Kulturpreis des Landkreises Sigmaringen ausgezeichnet worden. In besonderem Maße wurde dabei die langjährige erfolgreiche Kinder– und Jugendarbeit des Vereins hervorgehoben, heißt es in dessen Pressemitteilung.

Veröffentlicht: 18.09.2023, 12:17 Von: sz