Tradition der Palmprozession wird in Sigmaringendorf gelebt

Beim traditionellen Palmsonntag in Sigmaringendorf treffen sich seit Jahren Gruppierungen der Pfarrgemeinde, das Kindergottesdienstteam mit Kindern, Erstkommunikanten mit den selbst gebastelten Palmen und zahlreicher Ministranten mit dem Pfarrer auf dem Rathausplatz.

In diesem Jahr wurde die Palmprozession und der anschließende Gottesdienst von Pfarrer Stefan Thron abgehalten. Eine große Anzahl von Gläubigen zog los, um nach der Segnung der Palmen in feierlicher Prozession über den Lauchertbühl zum Schlössle und in die Pfarrkirche den Einzug Jesu in Jerusalem nachzuempfinden. Die Leidensgeschichte wurde in einem Sprechspiel vor allem von den Eltern der Erstkommunionkinder verständlich vorgetragen. Die Kleinkinder mit ihren Eltern und dem KIGO-Team versammelten sich nach der Prozession in großer Anzahl im nahen Pfarrgemeindehaus zum Kindergottesdienst, bei dem auch die mitgebrachten Palmen im Mittelpunkt standen.

Die Katholische Frauengemeinschaft hatte in fleißiger Handarbeit und durch Unterstützung der KJG bereits davor über 120 Handpalmen gefertigt, die vor dem Gottesdienst an die Interessierten auf dem Rathausplatz verkauft wurden. Eine schöne Tradition ist es ebenfalls, dass die von Veronika Holzhauer, Gisela Maurus und Inge Reck zusätzlich für kranke Mitbürger gebundenen kleinen Palmen mit einem Gruß der Pfarrgemeinde teilweise auch mit der Hauskommunion überbracht wurden.