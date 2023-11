Tag des Kinderturnens in der Turnhalle „In der Au“

Kinder entdecken die Welt mit und durch Bewegung. Wie keine andere Sportart fördert das Kinderturnen vielseitig und umfassend alle wichtigen motorischen Grundfertigkeiten und -fähigkeiten wie Hüpfen, Laufen, Springen, Werfen, Balancieren oder Rollen.

Das eigens für den „kinder Joy of Moving ‐ Tag des Kinderturnens“ entwickelte Turnprogramm steht Sonntag, 12. November, in der Turnhalle „In der Au“ in Sigmaringendorf dieses Mal unter dem Motto „Zirkus“. Es heißt „Manege frei!“, denn viele kleine Artisten, einige Tiere und auch so mancher gut gelaunte Clown sind in dem bunten Zirkuszelt zu Gast. Vom „Jongleur-Star“ über den „Zirkuspudel“ bis hin zum „Sprung in die Manege“ ‐ die Kinder erleben bei den Übungen einen Ausflug in die vielfältige Welt des Zirkus. Sie sollen so, fantasievoll verschiedene Geräte kennenlernen und sie gemeinsam mit ihren Eltern ausprobieren. Umrahmt wird der Tag am Nachmittag durch den Kinderturn-TestPlus der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg. Der Test besteht aus acht Aufgaben bei denen Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Schnelligkeit und Koordination überprüft werden. Neben den altersspezifischen Auswertungstabellen werden auch Handlungsempfehlungen für Eltern bereitgestellt. Den Kindern soll es Freude bereiten die einzelnen Stationen zu durchlaufen, mit dem Ziel die Aufgaben lösen zu können.

Außerdem wirbt der Sportclub an diesem Tag für die landesweite Kampagne „Kinder- und Jugendarbeit wirkt!“, die kürzlich in einigen Landkreisen in Baden-Württemberg gestartet wurde. Ziel ist es, die Öffentlichkeit auf die Bedeutung von Kinder- und Jugendarbeit für das Aufwachsen aufmerksam zu machen.

Der Sportclub Sigmaringendorf/Laucherthal möchte alle Kinder und ihre Eltern am 12. November einladen, die Begeisterung am Turnen zu erleben. Kinder von 1 bis 5 Jahren turnen von 10 bis 12 Uhr, Kinder von 6 bis 12 Jahren von 14 bis 16 Uhr. Bitte Sportkleidung und Sportschuhe mitbringen, für Getränke und eine kleine Stärkung ist gesorgt.