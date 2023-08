Zum Ferienende wird am 9. und 10. September in Sigmaringendorf das Straßenfest gefeiert. Nachdem der Biervertrag mit der Brauerei Zoller–Hof ausgelaufen ist, haben sich die Organisatoren für eine neue Brauerei entschieden: „Wir haben mit vier Brauereien verhandelt. Zwiefalter hat das überzeugendste Angebot abgegeben“, sagt Andreas Bauer vom Förderverein, der das Straßenfest in diesem Jahr organisiert.

Aus zweierlei Gründen sei der Wechsel erfolgt: Nach Jahrzehnten der Zusammenarbeit mit Zoller–Hof gebe es den Wunsch nach einer anderen Brauerei und einem anderen Bier, so der stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins.

Empfohlene Artikel Förderverein Förderverein wird erstmals Sigmaringendorfer Straßenfest ausrichten q Sigmaringendorf

Zudem holte der Veranstalter aus wirtschaftlichen Gründen mehrere Angebote ein. Verglichen mit dem Vorjahr hätten alle angefragten Brauereien die Preise erhöht, so Bauer. Deswegen habe man sich für das günstigste Angebot von Zwiefalter entschieden.

So viel kosten die Getränke

Die Straßenfest–Besucher werden sich trotzdem auf steigende Bierpreise einstellen müssen: Für die Halbe Export und das Weizenbier wird einheitlich 3,80 Euro verlangt (Vorjahr: 3,50 Euro). Damit gibt der Veranstalter die Preiserhöhung der Brauerei nur teilweise weiter. „Wir haben das intensiv diskutiert“, so Organisator Bauer. Auch ein Bierpreis von vier Euro sei im Raum gestanden.

Wir möchten nicht, dass unsere Gäste sagen: In Sigmaringendorf braucht man eine Kreditkarte. Organisator Andreas Bauer

Wichtig ist den Organisatoren, ihr Fest möglichst familienfreundlich zu gestalten, was sich in der Findung der Preise niederschlägt. Andreas Bauer: „Wir möchten nicht, dass unsere Gäste sagen: In Sigmaringendorf braucht man eine Kreditkarte.“ Alkoholfreie Getränke sind deshalb deutlich günstiger: Das Spezi kostet 2,50 Euro, Cola oder Bluna zwei Euro.

Im Gegensatz sind die Preise fürs Essen weniger stark gestiegen: So wird die Rote Wurst für 3,50 Euro angeboten. Die Einkaufspreise seien hier einigermaßen stabil geblieben, abgesehen vom Bratfett, das teurer geworden sei.

Das Programm des Straßenfests

Das Straßenfest beginnt am Samstag, 9. September, um 15 Uhr mit dem Bieranstich, den Bürgermeister Philip Schwaiger übernimmt. Die Modenschau von Klaus Engel und seinem Modegeschäft Haus No. 29 beginnt um 16 Uhr in der Donau–Lauchert–Halle, am Sonntag ist sie um dieselbe Zeit noch einmal zu sehen, ebenfalls in der Halle gibt es am Sonntag um 15 Uhr Sportvorführungen.

Empfohlene Artikel Straßenfest Sigmaringendorf feiert Straßenfest und lässt den Bürgermeister abheben - mit vielen Bildern q Sigmaringendorf

Musikalische Unterhaltung genießen die Gäste auf dem Hirschplatz und auf dem Schaalplatz durch verschiedene Musikkapellen und Bands. Die im vergangenen Jahr gut angenommene Kinderolympiade des SC Sigmaringendorf im Schulhof wird es erneut geben.

In der Nacht auf Sonntag endet das Fest um 3 Uhr, am Sonntag ist Start mit einem Gottesdienst um 10 Uhr und das Ende auf 24 Uhr angesetzt.

Wie geht es weiter?

Werden die Sig’dorfer nun dauerhaft Zwiefalter ausschenken? Das entscheide sich jedes Jahr aufs Neue, sagt Andreas Bauer. „Wir haben das Angebot für dieses Jahr angenommen und werden dem jeweiligen Organisator die Entscheidung überlassen.“

Weil sich in diesem Jahr kein anderer Verein gemeldet hat, übernimmt erstmals der Förderverein die Gesamtorganisation. Für das kommende Jahr werde über die Organisation neu entschieden.