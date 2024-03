Sportclub Sigmaringendorf startet in die diesjährige Radsaison

Der Sportclub Sigmaringendorf startet in die Radsaison 2024. Neueinsteiger und Wiedereinsteiger sind willkommen beim Radsportangebot und können gerne in die Gruppen rein schnuppern, heißt es in der Pressemitteilung.

Dies sind die Trainingszeiten der verschiedenen Gruppen: „Biker Kids (MTB)“, sieben bis elf Jahre, Montag von 17 bis 18.30 Uhr, Saisonstart am 8. April, Ansprechpartner: Thomas Brecht (Telefon: 01577/1313656), Treffpunkt: Turnhalle in der Au Sigmaringendorf; „GeländeBiker (MTB)“, 11 bis 14 Jahre, Montag von 17 bis 18.30 Uhr , Saisonstart am 8. April, Ansprechpartner: Jan-Kees Stöckler (Telefon: 0176/34593101), Treffpunkt: Turnhalle in der Au;

„Gravel- und Rennradgruppe“, Mittwoch, 18 Uhr, Saisonstart am 3. April, Ansprechpartner: Thomas Brecht (Telefon: 01577/1313656) Treffpunkt: Turnhalle in der Au; „Biker Cracks - Fortgeschrittene (MTB)“, Freitag, 17.30 Uhr, ganzjährig, Ansprechpartner: Thomas Brecht (Telefon: 01577/1313656), Treffpunkt: Turnhalle in der Au;

„Lady Bike - reine Damengruppe (MTB)“, Mittwoch, 17.30 Uhr, Saisonstart am 10. April, Ansprechpartner: Mike Klapper (Telefon: 0172/2136550), Treffpunkt: Parkplatz Autohaus Zimmermann/Bootshaus Sigmaringen; „Biker Gym - Kräftigungsgymnastik“, Montag, 19.45 bis 21.15 Uhr, ganzjährig, Ansprechpartner: Thomas Brecht (Telefon: 01577/1313656), Turnhalle in der Au.

Nähere Infos gibt es bei den Übungsleitern und unter www.sc-sigmaringendorf.de