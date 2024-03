Spiel- und Spaß-Parkour mit zwölf Stationen

In den Osterferien findet zum vierten Mal der Spiel- und Spaß-Parcours des Vororchesters Sigmaringendorf statt. Im Vorfeld sägten, bauten und malten Auszubildende des Musikvereins Sigmaringendorf einen Nachmittag lang an den Stationen. Auch neue Spiele entstanden. Vom 24. März bis 3. April der Parkour täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Zu den zwölf Stationen zählen Igelwurfspiel, Fühlkasten, musikalisches Domino, Torwandschießen und Murmelbahn. Ab zwei Jahren können sich Kinder an den Stationen ausprobieren. Start ist unterhalb des Grillplatzes am „Nonnenhölzle“ (beim Wasserturm) in Sigmaringendorf. Der Weg des Parkours ist gut beschildert und einfach zu finden. Drei Tennisbälle (oder ähnliche Bälle, aber nicht größer) und ein Fußball sind für die Aufgaben an den Stationen mitbringen. Wer das Vororchester unterstützen wi8ll, darf auch am Ostersonntag vorbeikommen. Von 14.30 bis 17 Uhr werden Kaffee und Kuchen verkauft.