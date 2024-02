Die Sigmaringendorfer Waldbühne sucht für das geplante Winterstück in den ersten Monaten des kommenden Jahres Zeitzeugen oder deren Nachkommen, die etwas über ihre Geschichte erzählen können.

„Wir würden gerne im neuen Theaterstück die Geschichte von Frauen aufgreifen, die zwischen den 1920er und 1960er Jahren in die Schweiz gezogen sind, um dort zu arbeiten“, sagt Theaterpädagogin Nadja Kiesewetter, die das Stück jedes zweite Jahr zusammen mit den jungen Schauspielerinnen und Schauspielern ausarbeitet.

Geschichten von Frauen werden gesucht

Auf die Idee ist Kiesewetter durch eine Theaterkollegin gekommen, die ihr bereits vor einiger Zeit von ihrer Oma erzählt habe, die in die Schweiz gezogen sei, um dort zu arbeiten. „Damals haben wohl viele deutsche Frauen als sogenannte Grenzgängerinnen ihr Glück in der Schweiz gesucht“, erzählt Kiesewetter.

Einige hätten dort auch die Liebe gefunden, andere seien enttäuscht wieder zurück nach Deutschland gekommen. „Ich würde mich gerne mit Zeitzeugen oder auch mit deren Verwandten unterhalten, um mehr über die Geschichten dieser Frauen zu erfahren“, sagt sie.

Viele Schicksale sollen dargestellt werden

Ziel sei es, ein breites Spektrum auszuarbeiten, das die vielen Schicksale zur damaligen Zeit darstellt. „Uns sind dabei nicht nur die Zahlen und Fakten wichtig, sondern auch die emotionalen Geschichten und Details aus dieser Zeit“, sagt die Theaterpädagogin.

Die Recherche nimmt immer am meisten Zeit in Anspruch. Nadja Kiesewetter

Anhand dieser Erzählungen möchte sie nämlich zusammen mit den jugendlichen Schauspielern das Drehbuch ausarbeiten.„Natürlich ist es immer unser Interesse, einen regionalen Bezug herzustellen, aber ich bin mir sicher, dass wir da auch ein paar Frauen oder Verwandte finden werden“, sagt sie.

Stücke werden komplett eigenständig ausgearbeitet

Im vergangenen Jahr hat die Waldbühne das Winterstück „Die Weiße Rose“ mit Sophie und Hans Scholl aufgeführt, das mit Preisen ausgezeichnet wurde. Während der Corona-Pandemie wurde das Stationenstück „Malefiz - Hohenzollerns Hexenkinder“ von Kiesewetter und ihrem jungen Team ausgearbeitet.

Recherche benötigt viel Zeit

Für die Stücke benötigt Kiesewetter immer einiges an Vorlaufzeit. „Die Recherche nimmt immer am meisten Zeit in Anspruch. Die Ausarbeitung des Stücks geht schneller, wenn wir einmal wissen, in welche Richtung es gehen soll“, sagt sie. Für das aktuelle Stück möchte sie deshalb abwarten, in welche Richtung die Erzählungen gehen. „Ich freue mich über Nachrichten.“

Wer sich angesprochen fühlt und der Waldbühne bei ihrem geplanten Stück mit seiner Geschichte helfen möchte, kann sich per Telefon 07571/746141 oder per E-Mail an [email protected] bei Nadja Kiesewetter melden.