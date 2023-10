Seniorenkreis Sigmaringendorf besichtigt die Bachritterburg

Der Seniorenkreis Sigmaringendorf fährt am Dienstag, 10. Oktober, zum Saisonabschluss nach Kanzach und besichtigt die Bachritterburg. Danach besucht die Gruppe den Wackelwald in Bad Buchau.

Abfahrt ist um 12.40 Uhr an der Gaststätte zur Linde in Sigmaringendorf, um 12.45 Uhr am Rathaus, um 12.50 Uhr in der Laucherthaler-Staße bei der Hausnummer vier, um 12.53 Uhr an der Haltestelle Krone, um 12.57 Uhr in der Siedlung und um 13 Uhr an der Laucherthaler Schule. Die Fahrt mit Eintritt und Führung in der Bachritterburg beträgt 35 Euro pro Person. Zu überweisen ist der Betrag an die Volksbank Bad Saulgau (IBAN: DE 96 6509 3020 0013 3530 04). Die Anmeldung ist telefonisch unter 07571/ 3431 oder 07572/ 76695794 möglich.