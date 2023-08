In vielen Gemeinden im Kreis Sigmaringen gibt es seit einiger Zeit sogenannte Gemeindevollzugsdienste, im Volksmund auch „Dorfpolizisten“ genannt, die vor allem im Hinblick auf die teilweise chaotischen Parkweisen vor Bäckereien oder an bestimmten Straßen mit Strafzetteln Abhilfe schaffen sollen.

Suche geht in die dritte Runde

Neben Sigmaringendorf, Beuron und Inzigkofen führt auch die Gemeinde Ostrach in den kommenden Monaten eine solche Stelle ein. Die Suche nach einem Gemeindevollzugsdienst gestaltet sich dabei teilweise schwierig, wie die Gemeinde Sigmaringendorf aktuell zu spüren bekommt.

Wir werden das Ganze nun sacken lassen und uns dann an eine dritte Ausschreibungsrunde wagen. Philip Schwaiger

Seit 30. Juni ist die Stelle nun unbesetzt und auch nach zwei Ausschreibungsverfahren hat sich noch immer niemand beworben, teilt Bürgermeister Philip Schwaiger in einer vergangenen Sitzung dem Gemeinderat mit. „Wir werden das Ganze nun sacken lassen und uns dann an eine dritte Ausschreibungsrunde wagen“, sagt Schwaiger dem Gremium.

Auf Nachfrage eines Gemeinderats, ob die Stelle denn dringend wieder besetzt werden müsse, antwortete Schwaiger: „Wir haben uns so lange beschwert, dass wir eine solche Stelle brauchen. Wenn es die Stelle nicht gibt, kommen die Beschwerdeanrufe wieder ins Rathaus.“

Stelle in Inzigkofen wieder besetzt

In Inzigkofen war die Stelle des Gemeindevollzugsdienstes ebenfalls einige Zeit vakant. Seit Frühjahr ist sie nun wieder besetzt, teilt Bürgermeister Bernd Gombold auf Nachfrage mit. „Die Person bringt Durchsetzungsfähigkeit, aber auch Fingerspitzengefühl und Augenmaß mit“, sagt Gombold stellvertretend für die Gemeinden. Dies seien Grundvoraussetzungen für diese Tätigkeit.

Nachvollziehbar, warum es schwieriger sei, jemanden für die Stelle zu finden, sei es jedoch auch. Denn immer wieder komme es laut Gombold vor, dass betroffene „Parksünder“ nicht realisieren oder gar einsehen, dass sie mitunter auch Rettungszufahrten, einen Radweg oder Hofeinfahrten zuparken und der Gemeindevollzugsdienst auch manchmal Überzeugungsarbeit leisten müsse.

Das sind die Problemstellen

In Sigmaringendorf waren die Problemstellen bisher hauptsächlich die Straße an der Schule, vor dem Feuerwehrhaus, an der Bäckerei vor dem Bahnübergang und entlang der Laucherthaler Straße.

Grobe Beleidigungen sind eher Einzelfälle. Bernd Gombold

In Inzigkofen sind die Brennpunkte hauptsächlich an Wochenenden, Brückentagen und Ferientagen mit schönem Wetter sowie die Bereiche rund um den Fürstlichen Park, teilt Gombold mit. An diesen Tagen sei der Besucherandrang groß.

„Ich glaube, manche würden am liebsten im Park parken, anstatt nur davor“, sagt Gombold. Dadurch komme es mitunter schon zu Behinderungen und Beeinträchtigungen in den angrenzenden Wohngebieten. „Es kommt schon vor, dass die Betroffenen dem Gemeindevollzugsdienst nicht immer überfreundlich begegnen, aber grobe Beleidigungen sind eher Einzelfälle“, sagt Gombold.

Job hat nicht nur schlechte Seiten

Trotzdem gebe es auch positive Seiten an diesem Job: „Die Anwohner sind schon erleichtert, dass durch den Gemeindevollzugsdienst wieder etwas Ordnung im Parkgeschehen eingekehrt ist“, sagt Gombold. Anfangs ohne Gemeindevollzugsdienst seien die Parkscheinautomaten und das Parkleitsystem gerade zu Corona–Extremzeiten ein großes Ärgernis und teils eine enorme Belastung für die Anwohner Inzigkofens gewesen.

Es müssen nicht nur aufgeschlossene Bürger sein, sondern können auch Bürger aus Nachbargemeinden sein. Philip Schwaiger

Auch in Sigmaringendorf hätten sich während der vergangenen Monate mit dem Gemeindevollzugsdienst die Anrufe der Bürger relativiert, so Schwaiger. „Es müssen nicht nur aufgeschlossene Bürger sein, sondern können auch Bürger aus Nachbargemeinden sein“, sagt er.

Positiv sei auch, dass der Gemeindevollzugsdienst auf seinen Kontrollgängen von ortsunkundigen Besuchern immer wieder um Rat gefragt werde und Hilfestellung geben könne, wo der Besucher was findet, so Gombold.

„Für die Gemeinde ist es eine Erleichterung, dass sich die Situation etwas entspannt hat und durch die Parkgebühren wenigstens ein Teil an finanziellem Rückfluss in die Kasse kommt“, sagt Gombold. In Inzigkofen und auch Sigmaringendorf ist der Gemeindevollzugsdienst auf Minijob–Basis angestellt.