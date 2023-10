Revival-Party findet am 4. November statt

Für die Sigmaringendorfer Revival-Party am Samstag, 4. November, in der Donau-Lauchert-Halle gibt es noch Karten im Vorverkauf, teilen die Veranstalter auf Nachfrage mit. Die Party, die vom ehemaligen Team der Binger Schwabengrotte und dem ehemaligen Feuerstein in Scheer sowie einigen Unterstützern ins Leben gerufen wurde, wird in diesem Jahr bereits zum fünften Mal veranstaltet, der Erlös wird jedes Jahr an eine gemeinnützige Organisation gespendet (Foto: Veranstalter). Karten im Vorverkauf gibt es in der Bäckerei Müller in Inneringen, bei Feineigles Hosalada in Bingen, beim Getränke Müller in Sigmaringendorf und beim Euronics Buck in Mengen für 8 Euro. Einlass ist um 19.30 Uhr.