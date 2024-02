In wenigen Monaten wählen die Bürgerinnen und Bürger wieder ihre Gemeinderäte. Derzeit stellen die Fraktionsführer ihre Listen mit Kandidaten auf. Die Suche nach Anwärtern läuft in Sigmaringendorf mit einem speziellen Fokus: Andreas Lang und Paul Speh wollen gezielt Frauen ansprechen.

Empfohlene Artikel Kommentar Warum Frauen keine Frauen wählen q Sigmaringen

Hintergrund ist, dass es bei der vergangenen Wahl im Mai 2019 keine einzige Frau ins Gremium geschafft hat. Damit steht die Kommune im Kreis nicht alleine da: Auch in Sauldorf und in Neufra besteht der Gemeinderat nur aus Männern. Das, so der Wunsch der beiden Sigmaringendorfer Fraktionsführer, soll sich bei der nächsten Wahl ändern. Die Frage ist: wie?

Gezielte Suche nach Frauen

Beide Männer und ihre Teams sprechen derzeit Bürger an, um sie für eine Kandidatur zu begeistern. Während in Langs Fraktion der Unabhängigen Wählergemeinschaft, Stand heute, nur ein Gemeinderat aufhören wird, sind es in Spehs Fraktion der Allgemeinen und Freien Wählergemeinschaft drei.

Wir sind straßenweise durchgegangen. Andreas Lang

Beide Fraktionen müssen 14 Kandidaten stellen, so viele Mitglieder umfasst der Gemeinderat.

Lang und seine Unterstützer ziehen auf der Suche von Haus zu Haus. „Wir sind straßenweise durchgegangen“, sagt er. Sein Ziel: Frauen und Männer in gleicher Anzahl zu gewinnen. „Aber die Aufrufe haben bisher nichts gebracht“, fügt Lang an.

Teil der Bürger steht Kandidatinnen skeptisch gegenüber

Speh wiederum hat bereits fünf Frauen gewinnen können. Eine Hürde sieht er dabei allerdings: Nicht jede Frau wolle Wahlkampf machen. Das schade aber nicht, um unter den Bürgern bekannter zu werden.

Ich habe Stimmen gehört, die meinten, dass Frauen auf der Liste Stimmen kosten. Paul Speh

Dort scheint so mancher noch immer ein Problem in einer Kandidatur von Frauen zu sehen, berichtet Speh: „Ich habe Stimmen gehört, die meinten, dass Frauen auf der Liste Stimmen kosten.“ Das hält ihn jedoch nicht ab, sie aufstellen zu lassen.

Auch 2019 haben insgesamt acht Frauen kandidiert, erfolglos. Erfolg wiederum hatten in den vergangenen 20 Jahren nur drei Frauen: Sonja Nipp, lange Zeit auch stellvertretende Bürgermeisterin, Christel Metzger und Anne Neumann.

Andere Denkweise als Bereicherung

Letztere war von 2009 bis 2014 im Gremium. Ihr Weg zur Kandidatur war ein einfacher: Sie war zuvor gefragt worden und sagte zu. Dass Frauen im Gemeinderat wichtig sind, sieht sie bis heute: „Frauen haben eine andere, emotionalere Denkweise, sind einfühlsamer.“

Das Problem sei, dass sie häufig durch Familie und Beruf einer Doppelbelastung ausgesetzt sind, weshalb sie vermutet, dass sich nur wenige Frauen aufstellen lassen. Ein weiteres Problem: Wenn Frauen kandidieren, werden sie von anderen Frauen nicht gewählt.

Doppelbelastung als Argument für das Amt

Sonja Nipp war 25 Jahre lang Mitglied im Gemeinderat, bevor sie sich 2019 zurückzog. Ihr Ehemann habe sie immer wieder für die Kandidatur motiviert, sagt sie.

Sein Rückhalt sei ihr wichtig gewesen. Die heute 76-Jährige ist überzeugt, dass Frauen, die Job und Familie unter einen Hut bekommen, „durchgetaktet“ sind und damit sehr gut für das kommunalpolitische Amt geeignet.

Dass Frauen den Schritt wagen, hält Nipp für notwendig: „Frauen sehen nicht nur einen Punkt, sie schauen auch darüber hinaus, sehen die Dinge ganzheitlicher, auch ihre Folgen.“

Sympathie wichtiger als Kompetenz

Das Wahlergebnis vor fünf Jahren kritisiert Nipp. Sie vermutet, dass Frauen bei anderen Frauen Sympathie über Kompetenz stellen und, sofern eine Frau ihnen unsympathisch ist, eher einen Mann wählen. Wie kompetent die Frau ist, spiele eine untergeordnete Rolle. Das soll sich ändern, fordert sie.

Auch Bürgermeister Philip Schwaiger spricht sich für ein ausgewogeneres Gremium aus. Bei Veranstaltungen wie dem Neujahrsempfang rief er Frauen auf, zu kandidieren. Seine Haltung: „Es ist wichtig, die Gesamtstruktur der Bevölkerung abzubilden, aber am Ende wählt die Bevölkerung und das Ergebnis ist deren Mehrheitsmeinung.“