Sigmaringendorf

Netze BW betreibt weiter das Stromnetz in der Gemeinde Sigmaringendorf

Sigmaringendorf / Lesedauer: 2 min

Bürgermeister Philip Schwaiger (links) und Daniel Jundt, Netze BW, unterzeichnen den neuen Stromkonzessionsvertrag für Sigmaringendorf. Hintere Reihe: Rico Goede (links) und Thomas Schlegel von der Netze BW. (Foto: Netze BW )

Das Stromnetz in der Gemeinde Sigmaringendorf betreibt auch in Zukunft die Netze BW GmbH. So hatte es der Gemeinderat bereits am 27.