Die Gemeinde Sigmaringendorf plant, den Schulhof der Grundschule zu verschönern. Dafür hat sie ein Planungsbüro beauftragt. Bei der Gemeinderatssitzung am Montag stellt sich allerdings heraus, dass die Sache einen Haken hat: den seit Jahren vorhandenen Vandalismus rund um den Dorfkern.

Neben der Schule wohnen zwei Polizisten, das hat auch nicht geholfen. Bürgermeister Philip Schwaiger

Der könnte nämlich auch für die neue Anlage zum Problem werden. Einige Gemeinderäte sprachen rund um das Thema ihre Sorgen aus. Sollte die Verwaltung nämlich Geld in die Hand nehmen - es wäre eine Summe um die 170.000 Euro - soll das nicht schon nach wenigen Wochen umsonst gewesen sein.

Videokameras oder Entfernen der Pavillons als Idee

Mario Schlopschnat schlug daher vor, eine Videokamera zu installieren. Dem erteilte Bürgermeister Philip Schwaiger allerdings eine Absage. Das sei nicht umsetzbar. Außerdem fürchtete er, dass sich die Jugendlichen, die hinter dem Vandalismus vermutet werden, dann an einen anderen Ort ausweichen und sich die Probleme nur verlagern.

Marco Hinder schlug vor, dass einer der beiden Pavillons vor der Grundschule abgebaut werden könnte. Dort hielten sich die Jugendlichen nämlich besonders häufig auf, was Hinder als Anwohner beobachte. Auch hier hatte Schwaiger Bedenken: „Gut erhaltene Pavillons zu entfernen, ist aus planerischer Sicht schwierig.“

Bürgermeister ist skeptisch

Was er aber vermerkte, war der Vorschlag von Uwe Stumpp: Er regte an, die Bänke in den Pavillons zu entfernen, damit sich die Jugendlichen nicht mehr dorthin setzen können. Auch das Abschließen der Pavillons oder eine stärkere Beleuchtung anzubringen seien Optionen, so Schwaiger.

Er zeigte sich jedoch skeptisch: „Neben der Schule wohnen zwei Polizisten, das hat auch nicht geholfen.“ Darüber hinaus erläuterte Sascha Deißler vom Architekturbüro Freiraumwerkstatt, der mit für den Entwurf verantwortlich war, dass die Planung Vandalismus bereits einbeziehe. Das heißt: Die Materialien sollen besonders robust sein, damit sie lange erhalten bleiben, aber trotzdem anschaulich, um das Gelände aufzuwerten.

Das ist geplant

Konkret geplant ist, verschiedene Spielangebote anzubringen, um den Schülern mehr Abwechslung zu bieten. Die hatten selbst immer wieder den kargen Schulhof beklagt. Die Herausforderung in Sigmaringendorf ist die Feuerwehreinfahrt, die nicht bebaut werden darf. Stattdessen sind Spielinseln rund um das Gebäude vorgesehen, darunter ein grünes Klassenzimmer, eine Kletterwand und ein großes Holzgerüst zum Austoben.

Wann das Ganze umgesetzt wird, ist allerdings noch offen, denn pro Jahr könne nur ein Antrag für eine Förderung durch den Ausgleichsstock gestellt werden. Darauf hofft die Gemeinde. Derzeit ist die Summe auf die beiden Jahre 2024 und 2025 aufgeteilt und so bereits im Haushaltsplan vermerkt.