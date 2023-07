Der Mittagstisch des Sozialen Fördervereins Sigmaringendorf geht am Donnerstag, 3. August, in die Sommerpause (Foto: Wolfgang Metzger). Ab dem 31. August ist das Team wieder zurück. Der Speiseplan dazu folgt im ersten Gemeinde–Blättle nach den Ferien, am 24. August. Das Team bittet ab dann wieder um Anmeldung. Christel Metzger und Marianne Ehm bedanken sich bei allen Helferinnen und Helfern und freuen sich auf weitere schöne Begegnungen in der zweiten Jahreshälfte.