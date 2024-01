Ausgelassene Stimmung in Sigmaringendorf: Am Wochenende war die Gemeinde fest in Narrenhand. Dicht an dicht drängten sich Hexen, Teufel, Musikgruppen, Fanfarenzüge, Gardemädchen und allerlei historische und mystische Gestalten durch den Ort. Die Fasnachtsgesellschaft Laucherthal (FGL) hatte zum Bruderschaftstreffen eingeladen, das Dreigestirn Sybille Holl, Martina Möller und Edwin Scheb hatte die Fäden für die Organisation und Durchführung fest in der Hand.

Umzug mit 49 Zünften am Sonntag

„Wir sind schneller vorangekommen als gedacht, von uns aus kann’s losgehen“, freute sich Holl zwei Tage vor der eigentlichen Party. Am Samstagabend zog der Ball unter Beteiligung der Bruderschaftszünfte vor allem viele Junge und Junggebliebene an, am Sonntag startete nach Narrenmesse und Zunftmeisterempfang pünktlich um 13.30 Uhr mit fünf Böllerschüssen der große Umzug mit 49 Zünften. Unter ihnen natürlich auch die vier Gruppen der FGL, die Schmelzer, die Bräutlingsgesellen, die Garde und der Funkenteufel.

Den Straßenrand vom Gasthaus Rinderwirt bis zur Donau-Lauchert-Halle säumten zahlreiche Schaulustige, zum großen Teil närrisch bunt verkleidet und in Erwartung verrückt-skurriler Gestalten, Pyramiden und der vielen Leckereien, die in Hüten, Handwagen, Rucksäcken und anderen fantasievollen Behältnissen landeten.

Veranstalter sind zufrieden

Insgesamt 49 Zünfte zogen durch den Ort, die Sonne grüßte scheinbar närrisch gut aufgelegt vom strahlend blauen Himmel und dürfte trotz weniger Plusgrade so manchem Narren die Schweißperlen unters Häs getrieben haben. „Gern darf es auch kalt sein, Hauptsache trocken“, hatte Holl vorab ihren Wetterwunsch geäußert.

Der ist nun vollends erfüllt worden, dementsprechend gut gelaunt waren auch Narren und Zuschauer. Letztere mussten so einiges über sich ergehen lassen - besonders „beliebte Beute“ bei Maskenträgern und Bräutlingsgesellen waren junge, kreischende Mädchen. Für so manch eine dürfte das Konfetti aus den Haaren zu bürsten am Abend noch auf der Agenda gestanden haben.

Beim Blick auf die Straßen sollte nach der Fasnet einer Berufssparte besonders Dank gebühren: Der Straßenreinigung.