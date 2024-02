Am Fasnetsdienstag stand das Historische Bräuteln der 22 Bräutlingspaare in Sigmaringendorf bei strahlendem Sonnenschein an.

Volle Körbe und keine Unfälle

Am Hinterausgang der Donau-Lauchert-Halle ging es los in Richtung Hirschplatz, wo die Bräutlinge auf den Stangen herumgetragen und nicht zwei-, drei- oder vier-, sondern neunmal in die Luft geworfen wurden. Trotz Zappeln und schwerer, prall gefüllter Körbe mit Wecken, Brezeln, Würsten und Süßigkeiten konnten alle ihr Gleichgewicht auf der Bräutlingsstange halten.

Vier Ehejubilare mit goldener Hochzeit, sieben Silberbrautpaare, neun frisch vermählte Paare und zwei zugezogene Paare durften auf der Stange beziehungsweise auf dem Fasnetswagen Platz nehmen.

Motto ist Wilder Westen

Die Ehefrauen prosteten ihren Bräutlingen vom umgebauten Fasnetswagen in Form eines „Saloons“ zu, ganz dem Motto entsprechend: „Im Wilden Westen galoppieren ohne Rast - Die Dorfer Fasnet wird nicht verpasst!“. Passend dazu sah man auch in der Menge zahlreiche Cowboystiefel und -hüte sowie Kakteenkostüme.