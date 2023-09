Es ist in Sigmaringendorf längst kein Bild der Seltenheit mehr geworden: Immer häufiger sind die Stellen um die Altglascontainer mit Scherben verwüstet und vermüllt. Nicht nur beim Norma sondern auch in der Donaustraße fällt dieses Bild in der Vergangenheit häufig den Passanten auf und sorgt für Beschwerden im Rathaus. Aus diesem Anlass erkundigte sich Rat Uwe Stumpp bei der jüngsten Gemeinderatssitzung nach dem weiteren Vorgehen zu dieser Situation.

Rat schlägt Abschaffung vor

„Die Frage ist: Brauchen wir wirklich Altglascontainer in der Gemeinde oder können wir auf diese Schandflecken verzichten“, fragt er in die Runde. „Beim Norma hätten wir zwei Parkplätze mehr zur Verfügung, Anwohner beschweren sich über den Lärm und die Zustände und beim Recyclinghof wäre alles überwacht und wir hätten die Probleme nicht mehr“, sagt er.

Kann man die Container nicht einfach abschaffen? Uwe Stumpp

Zudem habe der Recyclinghof drei Mal die Woche geöffnet und sogar samstags bis 16 Uhr offen. „Kann man die Container nicht einfach abschaffen?“, fragt er. Vereinzelte Stimmen für diesen Vorschlag sowie stimmen dagegen kommen von den anderen Räten. „Es ist halt schon immer praktisch, wenn man zum Müller oder zum Norma geht und sein Altglas mitnehmen kann“, sagt Rat Peter Müller.

Bürgermeister ist skeptisch

Bürgermeister Philip Schwaiger kann beide Seiten verstehen. „Ich bin mir nicht sicher, ob das so einfach geht“, sagt Schwaiger. „Ich kann die Argumentation natürlich nachvollziehen, aber trotzdem ist es ein Service für den Bürger, der auch gerne genutzt wird“, sagt er. „Und nur weil sich einige nicht an die Regeln halten, müssen wir uns diesen Schritt gut überlegen“, sagt Schwaiger.

Alba soll mehr Informationen liefern

Bevor jedoch eine Entscheidung getroffen werden kann, möchte die Gemeinde nun bei der Firma Alba in Erfahrung bringen, welche Konsequenzen die Entfernung der Container zur Folge hätten. „Wir müssen erfahren, wie häufig die Container gerade geleert werden und ob es überhaupt möglich wäre, dass der Bauhof die zentrale Anlaufstelle für alle Altglasabgaben werden könnte, bevor wir anfangen zu diskutieren“, sagt Schwaiger.

Fest stehe bereits jetzt, dass die Altkleidercontainer des Deutschen Roten Kreuz auf jeden Fall abgebaut werden und die Bürger dann die Möglichkeit hätten, die Altkleider am DRK-Heim abzugeben. „Ich habe aktuell noch Bauchweh, die alle entfernen zu lassen, weil ich dabei auch an unsere älteren Mitbürger denke“, sagt Schwaiger.

Die Diskussion solle aber auf jeden Fall weitergeführt werden, wenn der Gemeinde die nötigen Angaben der Firma Alba vorliegen.