Geistlicher Impulstag rund um die Eucharistie

Die Seelsorgeeinheit Sigmaringen lädt für Samstag, 18. November, zu einem geistlichen Impulstag zur Eucharistie mit dem Thema „Brannte nicht unser Herz?“ ein. Die Veranstaltung startet um 9.30 Uhr mit einem Stehkaffee im Gemeindehaus in Sigmaringendorf.

Das Tagesthema wird in drei Video-Impulsvorträgen vorgestellt. An die Vorträge schließt sich Zeit zum gemeinsamen Nachdenken und Austausch an. In Kleingruppengesprächen kann das Gehörte nachklingen und in den eigenen Lebensbezug übertragen werden. Mit Lobpreis und Anbetung ab 15.45 Uhr in der Pfarrkirche wird der Tag um 16.30 Uhr enden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Um besser planen zu können, wird um Anmeldung bis 15. November gebeten, telefonisch im Pfarrbüro Sigmaringendorf 07571/6867090 oder per Mail an a.stroppel@kath-sigmaringen