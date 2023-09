Gefühlt ganz Sigmaringendorf ist am Wochenende auf den Beinen gewesen, um zum 42. Mal das Sigmaringendorfer Straßenfest zu präsentieren. Federführend bei der Durchführung und seit sechs Monaten mit den Absprachen und Vorbereitungen beschäftigt, war in diesem Jahr der 2020 neu aus der Taufe gehobene Förderverein Straßenfest Sigmaringendorf.

Das Quintett um Vorstand „DJ Magge“ alias Markus Speh hat dabei ganze Arbeit geleistet und konnte sich bei seiner Feuertaufe auf die Rückendeckung der Gemeinde und die kompletten Sigdorfer Vereinslandschaft verlassen.

Zufrieden mit dem Echtlauf

Das Konzept scheint aufzugehen. Hatte die Organisation des Straßenfestes in den vergangenen Jahren hauptsächlich wegen personeller Nöte am seidenen Faden gehangen, hat der Förderverein, das „Hirn des Festes“, nun die Fäden fest in der Hand und den passenden Plan in der Tasche. Vizevorstand Andreas Bauer, der das Straßenfest 2019 als eine Art „Probelauf“ betrachtet und daraufhin die Gründung des Fördervereins forciert hatte, zeigte sich mit dem Echtlauf 2023 sehr zufrieden.

1 von 17

„Das Fest ist super, alle Vereine sind präsent und haben mit angepackt“, so Bauer. Sogar der Aufbau sei eher fertig gewesen als geplant. Ergänzt wird das fünfköpfige Team des Fördervereins von Timo Degler (dritter Vorsitzender), Kassiererin Tina Möller und Schriftführerin Andrea Beiter.

Lob vom Bürgermeister

Lob und Dank gab es von Bürgermeister Philip Schwaiger. „Chapeau für alles Geleistete, für den Arbeitseinsatz und Idealismus, den dieses Fest erfordert“, sagte der Schultes und beförderte mit nur einem Schlag den Zapfhahn ins Fass.

Im Nachhinein verriet Schwaiger, vor einigen Jahren bei Zollerhof zum „Kurzlehrgang Fassanstich“ gewesen zu sein und die richtige Schlagtechnik gelernt zu haben. Gut, dass sich diese Übung auf die Hardware, das Fass, und nicht auf die Software, das Bier, bezog — denn das kam erstmals von der Zwiefalter Klosterbrauerei.

100 Jahre Obst– und Gartenbauverein

Vor dem Fassanstich hatte zu Ehren des 100–jährigen Jubiläums des Obst– und Gartenbauvereins Sigmaringendorf ein Festakt in der Donau–Lauchert–Halle stattgefunden.

Vertreter von Kreis– und Landesverband sowie regionale Politiker überbrachten ihre Glückwünsche. Vereinsvorsitzender Dennis Volz konnte sich neben der Ehrenmedaille auch über frisch gepressten Apfelmost freuen.

Kaffee und Kuchen

Kurze Zeit später hatten in der Halle Kaffee und Kuchen Einzug gehalten. Models, die nicht nur warme Outfits für kühlere Tage, sondern auch eine super Performance zeigten, sorgten für kurzweilige Unterhaltung.

Geheime Quellen berichteten gar von begeisterten Zuschauerinnen, die der Männerwelt auf dem Laufsteg Dessous zuwerfen wollten. „Plüschtiere sind out“, erklärte eine der Frauen lachend.

Verschiedene Stationen

Sportvorführungen, Gottesdienst, Musikkapellen, Harley–Davidson–Treffen und natürlich jede Menge Kulinarik — das Angebot zwischen Festhalle und Rathaus war reichlich. Mit der Aufführung von „Schneewittchen“, dem Kinderkarussell, der Spiele–Olympiade oder dem Festzügle war für die Kleinen allerhand geboten und dürfte besonders Oma und Opa viel Kondition abverlangt haben.

Selbst die Jugend hatte ihren Spaß, auch wenn sie es eher auf das Partyzelt am Abend abgesehen hatte. So wie der 17–jährige Raphael und sein Kumpel Miro, der zwar erst 15 ist, aber in Begleitung seines Vaters hätte „begleitet trinken“ dürfen. Zumindest verdient hatten es sich die Jungs — eifrig arbeiteten sie mit ihrem Kumpel Olaf ihre Laufzettel an den verschiedenen Stationen der Kinder–Olympiade ab.