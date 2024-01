Fahrer eines Linienbusses verursacht Unfälle mit hohem Schaden

Mehrere Tausend Euro Sachschaden ist am Mittwochvormittag auf der Laucherthaler Straße entstanden. Verursacher war der Fahrer eines Linienbusses. Das berichtet die Polizei.

In einem aufgrund Holzfällarbeiten mittels Ampel geregelten Arbeitsbereich kurz vor Laucherthal wollte ein Linienbusfahrer an einem Arbeitskran vorbeifahren. Dabei touchierte er mutmaßlich infolge eines Fahrfehlers den ausgefahrenen Ballast des Schwenkkrans. Während der Kran eher geringen Schaden davontrug, wird der Sachschaden am Bus auf rund 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Nachdem der Verkehrsunfall aufgenommen war, setzte der Busfahrer unachtsam zurück, um loszufahren, und kollidierte dabei mit einem hinter dem Fahrzeug stehenden Pkw. Hierbei entstand aber, wie die Polizei abschließend mitteilt, kein hoher Schaden.