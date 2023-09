Die SG Ertingen/Binzwangen grüßt nach dem 5. Spieltag als Tabellenführer der Bezirksliga Donau. In einer mäßigen aber torreichen Bezirksliga-Begegnung zwang die Mannschaft von Steffen Maurer den Aufsteiger in seiner Unerfahrenheit zu Fehlern und siegte am Ende im „Dorf“ verdient mit 5:1 (2:1).

Schiedsrichterin erkennt Tor nicht an

Dabei sah es zu Beginn gar nicht nach einer solch klaren Heimniederlage für den Gastgeber aus. Im Gegenteil. Die Gäste hätten sich über einen 0:2-Rückstand (plus einer weiteren Möglichkeit nach einem Abseitspfiff) nicht beklagen können. Adrian Elgaß (8.) und Felix Heimpel (10.) vergaben aber diese großen Chancen. Dann machte Adrian Elgaß doch noch einen Treffer, der allerdings von der sehr guten Unparteiischen Simone Hoffmann (Friedrichshafen) zu Recht aberkannt wurde. Simone Hoffmann sagte: „Der Spieler Elgaß stand für mein Empfinden in der 11. Minute im passiven Abseits. Als er aktiv ins Geschehen eingriff, musste ich pfeifen.“

Die Gäste wurden danach stärker und prompt fiel über die linke Seite ‐ eingefädelt durch Lukas Reiter ‐ das 0:1. Eine Minute später musste der Gastgeber einen weiteren Schock verdauen, als Michael Mayer das 2:0 für den Aufsteiger des vorigen Jahres gegen den Aufsteiger der Saison 2022/2023 nachlegen konnte.

Sig’dorf übersteht erste Gästedrangphase

Von diesem Schock erholte sich der Gastgeber nur langsam, machte aber zunächst nicht den Anschein, sich nicht gegen die drohende, hohe Niederlage zu wehren. Adrian Elgaß war es dann, der auf 1:2 verkürzte. Sig’dorf-L. war nun im Spiel, war aber auch immer anfällig für Nadelstiche, die der Gast zunehmend setzte. Bis zur Pause überstand der Gastgeber diese noch.

Doch in Abschnitt zwei wurde es bitter aus Gastgebersicht. „Wir haben im Spielaufbau zu viele Fehler gemacht und dafür wurden wir bestraft“, sagte Sig’dorfs Trainer Dieter Spähler nach der Partie. Und so nutzte Lukas Reiter einen dieser Fehler ‐ 1:3, sein zweiter Treffer (51.). Die Köpfe der Gastgeber gingen runter, die der Gäste weiter nach oben. Reiter ließ die nächste dicke Chance der Gäste liegen, im direkten Gegenzug vergab Heimpel die Chance zum Anschluss.

Reiter trifft erneut

Nach einem Freistoß erhöhte Reiter auf 4:1, den Schlusspunkt setzte zwei Minuten vor dem Ende Johannes Jäggle zum 5:1. SG-Trainer Steffen Maurer meinte nach dem Spiel: „Wir haben heute nicht so stark gespielt, aber von den Fehlern der Hausherren profitiert. Unser Anspruch ist erst einmal die Punkte gegen den Abstieg einzufahren. Es kommen noch Spiele, in denen wir Lehrgeld zahlen werden, aber das wissen wir und darauf werden wir reagieren.“

TSV: Stephan - Stengele, Mockler, Flöß, F. Heimpel, Müller, Witsch (63. Nägele), Kienle (73. Stroppel), M. Heimpel, Elgaß, Brunner. - SGE/B: Huber - Diesch, Guth, Maurer, Birkhofer (73. J. Jäggle), Reiter, Mayer (55. Hecht), Renz (85. Forstenhäusler), Heinz, Binder (78. Frick), Buck. - Tore: 0:1 Lukas Reiter (17.), 0:2 Michael Mayer (19.), 1:2 Jonathan Witsch (31.), 1:3, 1:4 Lukas Reiter (51./57.), 1:5 Johannes Jäggle (88.).