Passiert ein schwerer Verkehrsunfall, steht ein Gebäude in Flammen oder verliert ein Fahrzeug auf der Straße Flüssigkeiten wie beispielsweise Öl, ist die Freiwillige Feuerwehr in den Gemeinden im Kreis Sigmaringen sofort zur Stelle. Doch wer trägt eigentlich die Kosten für einen solchen Einsatz und was kosten Fahrzeuge und Einsatzkräfte eigentlich? Für unsere Serie „Zahlen bitte“ erklärt der Sigmaringendorfer Kommandant Ivo List anhand einiger Beispiele die Kosten eines Feuerwehreinsatzes.

Zahlen sind nicht überall gleich

„Zuerst einmal ist es wichtig, dass die Zahlen in allen Gemeinden etwas unterschiedlich sind“, sagt List. Jede Kommune regele in ihrer Satzung, wie die ehrenamtlichen Feuerwehrleute zu entschädigen sind.

In Sigmaringendorf sind das 12,50 Euro pro Einsatzstunde, die direkt danach von der Gemeinde abgerechnet und ausbezahlt werden. Darüber hinaus werden bei einem Einsatz auch die eingesetzten Fahrzeuge nach Stunden abgerechnet. Bei einem Überlandeinsatz, also wenn die Kameraden einer anderen Feuerwehr zu Hilfe kommen, wird wiederum nur eine Fahrzeugstunde pro Einsatz abgerechnet.

So viel kosten die Fahrzeuge

Der Mannschaftstransportwagen (MTW) wird dabei mit 20 Euro pro Stunde abgerechnet, das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF), das unter anderem auch den hydraulischen Spreizer beinhaltet, kostet 184 Euro pro Stunde. In Sigmaringendorf gibt es zudem noch das Löschgruppenfahrzeug 10 (LF 10), das 110 Euro pro Stunde kostet, und den Gerätewagen Trasport (GWT) für 54 Euro pro Stunde.

Hinzu kommt dann noch die Rechnung der zur Unterstützung gerufenen Feuerwehr mit nochmal knapp 700 Euro, die ebenfalls von der Gemeinde bezahlt werden. Kommandant Ivo List

„Die Fahrzeuge werden allerdings nur bei kostenpflichtigen Einsätzen verrechnet“, sagt List. Die Kosten dafür seien vom Regierungspräsidium vorgeschlagen und in den Gemeinden recht ähnlich.

Kostenpflichtige und Kostenfreie Einsätze

Kostenpflichtige Einsätze sind Ölspurbeseitigungen, Wasser im Keller, Bäume über der Straße, das Verlegen von Sandsäcken oder unbeaufsichtigte Lagerfeuer. Kostenfrei sind Wohnungsbrände, Personenrettungen sowie Kamin– und Mülleimerbrände. Wenn es also zu einem schweren Unfall mit Personenrettung und anschließender Ölspurbeseitigung kommt, gibt es dazu zwei Rechnungen — einmal für den Unfallverursacher und einmal für die Gemeinde, so List.

So werden die Kosten verrechnet

Beim Beispiel eines Verkehrsunfalls mit eingeklemmter Person, der mit Aufräumarbeiten circa fünf Stunden dauert, werden die Arbeiten zur Personenrettung mit rund 84 Einsatzkräften mit rund 1.400 Euro mit der Gemeinde abgerechnet.

Bei schweren Unfällen rücken die Einsatzkräfte ebenso aus, wie zur Beseitigung von Ölspuren. (Foto: Mandy Hornstein )

Die anfallenden Aufräumarbeiten, das Material, Getränke und Reinigungskosten kommen dabei aber auf den Unfallverursacher zu und kosten bei diesem konkreten Beispiel nochmal knapp über 2.500 Euro. „Hinzu kommt dann noch die Rechnung der zur Unterstützung gerufenen Feuerwehr mit nochmal knapp 700 Euro, die ebenfalls von der Gemeinde bezahlt werden“, sagt List.

Zudem seien das nur die Abrechnungen für den Feuerwehreinsatz — hinzu kommen noch die Kosten für Polizei, Rettungsdienst, Hubschrauber und Abschleppdienst. Eine Ausnahme stellen dabei Bundes– und Landesfahrzeuge dar, wie beispielsweise das Bevölkerungsschutzfahrzeug (LF KATS), die innerhalb der Kommunen nicht verrechnet werden.

Weitere Einsatzarten aus der jüngsten Vergangenheit

List nennt weitere Einsatzarten, die sich erst in jüngster Vergangenheit in Sigmaringendorf ereignet haben: Demnach koste ein einstündiger Einsatz, bei dem ein Baum auf der Straße beseitigt werden müsse, mit 19 Einsatzkräften knapp über 400 Euro. „Die Rechnung geht dann an die Person, der der Baum gehört“, so List. Sei es eine kommunale Fläche, so gehe die Rechnung an die Gemeinde.

Wenn wir direkt vor Ort einen Ansprechpartner haben, der uns informiert, können wir bestimmte Fahrzeuge auch zurückhalten. Ivo List

Daneben gebe es auch Sicherheitsdienste bei größeren Veranstaltungen, die die Feuerwehr übernimmt und die den Veranstaltern mit 175 Euro in Rechnung gestellt werden. „In der Donau–Lauchert–Halle werden bei einer Veranstaltungsgröße von 400 Personen zwei Feuerwehrleute eingesetzt“, sagt List.

Eine zweistündige Beseitigung einer Ölspur koste knapp 418 Euro. Beim kürzlichen Brand eines Wohnwagens kamen für den rund dreistündigen Einsatz Kosten in Höhe von über 2.700 Euro zusammen, die der Gemeinde in Rechnung gestellt wurden, da das Fahrzeug nicht angemeldet war, so List. Andere Fahrzeuge würden über die Versicherung abgerechnet.

Fehlalarme von Brandmeldeanlagen sind oft teuer

Teuer werde es häufig bei Fehlalarmen von Brandmeldeanlagen: Hier könnten schnell über 700 Euro Kosten anfallen, je nach Anzahl der Einsatzfahrzeuge und -kräfte. „Wenn wir direkt vor Ort einen Ansprechpartner haben, der uns informiert, können wir bestimmte Fahrzeuge auch zurückhalten“, sagt List.

In anderen Kommunen werde bei Fehlalarmen häufig ein Pauschalbetrag von rund 1000 Euro abgerechnet, so List. Die aufgelisteten Kosten sowie ein umfänglicher Einsatzbericht stellen Kommandant und Schriftführer nach jedem Einsatz für die Gemeinde zusammen, die dann die Rechnungen verschickt.