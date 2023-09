Der Paragraf 13b des Baugesetzbuchs hat vielen Menschen in der Region schon den Traum vom Neubau ermöglicht. Durch diesen Paragrafen konnten Gemeinden Neubaugebiete im vereinfachten Verfahren umsetzen (siehe Infokasten). Doch derzeit wackelt die Ausnahmeregelung, denn das Bundesverwaltungsgericht hält ihn für nicht vereinbar mit dem Europarecht.

Darum geht es

Dabei geht es um die bei 13b ausgesetzte Umweltprüfung. Ausnahmen davon seien nämlich nur dann möglich, wenn erhebliche Umweltauswirkungen in jedem Fall ausgeschlossen sind. Das könne bei der Überplanung von Flächen nicht pauschal angenommen werden. Das Urteil ist rechtskräftig. Das könnte Auswirkungen auf weitere Baugebiete haben. Eines von ihnen: das Laizer Öschle III in Sigmaringendorf.

In seiner Gemeinde habe das Urteil des Bundesverwaltungsgericht für „riesigen Aufruhr“ gesorgt, sagt Bürgermeister Philip Schwaiger. Denn es steht auch die Frage im Raum, ob bereits erschlossene und bebaute Baugebiete betroffen sind.

Verjährungsfrist könnte hilfreich sein

Tatsächlich hat die Gemeinde in den vergangenen vier Jahren sechs Baugebiete auf den Weg gebracht: Sturren III, Laizer Öschle II, Grubbühl II, Hüttenberg IV, Schlossgarten II und Laizer Öschle III. Die Bebauungspläne für die ersten drei genannten Baugebiete sind allerdings schon vor mehr als einem Jahr in Kraft getreten. Da sie nicht beanstandet worden sind, ist nach ersten juristischen Einschätzungen davon auszugehen, dass dort nichts mehr zu befürchten ist.

Hintergrund Das ist der Paragraf 13b Baugesetzbuch Mit dem Paragrafen soll Gemeinden ein beschleunigtes Verfahren zur Erschließung von Neubaugebieten ermöglicht werden. Vorteil ist, dass im Verfahren bislang keine Umweltprüfung und kein ökologischer Ausgleich nötig waren. Der Paragraf wurde 2017 eingeführt und war zunächst nur bis 2019 gültig, allerdings gab es zweimal eine Verlängerung. Der Satzungsbeschluss für nach Paragraf 13b geplante Bebauungspläne muss bis spätestens Ende 2024 gefasst sein. Für diese Baugebiete gibt es drei Voraussetzungen: Sie dürfen nicht mehr als ein Hektar Fläche umfassen, sie müssen an bestehenden Wohnbau im Außenbereich angrenzen und dürfen ausschließlich für Wohnbebauungen ausgewiesen sein.

Die übrigen drei Baugebiete — Hüttenberg IV, Schlossgarten II und Laizer Öschle III — sind erst vor wenigen Wochen vom Gemeinderat beschlossen worden.

Warum nicht automatisch jedes Baugebiet wegfällt

Doch warum drohen trotzdem, wenn überhaupt, bloß beim Laizer Öschle III Konsequenzen? Das hängt laut Schwaiger mit dem Vorgehen zusammen. Das Baugebiet Schlossgarten II ist ohnehin nach dem Paragrafen 13a Baugesetzbuch geplant und damit nicht betroffen. Der umfasst nämlich die Schließung von Lücken im innerörtlichen Bereich.

Wir harren der Dinge. Philip Schwaiger

Der Hüttenberg IV wiederum ließe sich auch im regulären Verfahren umsetzen, es würde bloß länger dauern, denn dabei habe es sich schon zuvor um Bauerwartungsland gehandelt. Es brauche aber zusätzlich die Umweltprüfung und den ökologischen Ausgleich.

Gemeinde wartet ab

Für das Laizer Öschle III trifft beides nicht zu. Dieses Baugebiet war im Flächennutzungsplan ursprünglich nicht vorgesehen. Aus diesem Grund lässt Sigmaringendorf das Verfahren ruhen, bis eine endgültige Entscheidung getroffen ist, da bislang die schriftliche Urteilsbegründung noch aussteht. „Wir harren der Dinge“, so Schwaiger.

Er hofft nun, dass womöglich eine nachgereichte Umweltprüfung ausreicht, um das Baugebiet doch erschließen zu können. Das Problem und ein wichtiger Grund, warum der Paragraf 13b überhaupt von so vielen Gemeinden angewandt wurde: Es gibt eine enorme Nachfrage nach Bauplätzen, so auch in Sigmaringendorf. Fast wöchentlich, so Schwaiger, meldeten sich neue Interessenten bei der Gemeinde.