Vom Kennenlernen bis zum Bauprojekt

So fing alles an

Viktoria und Janik kennen sich schon aus Realschulzeiten in Sigmaringen. „Aber oberflächlich, wir wussten nur, dass der andere existiert“, sagt Viktoria. Viele Jahre später, Anfang 2020, wurden sie ein Paar. Von da an ging alles ganz schnell: Nach wenigen Wochen zog Viktoria zu Jannik in die Mietwohnung.

Kurz darauf bewarben sie sich „auf gut Glück“, wie sie sagen, auf einen Bauplatz in Sigmaringendorf. Wenig später kam die Zusage des Bürgermeisters per Telefon, als sie gerade auf dem Weg waren, sich ein neues Auto zu kaufen. Das Auto sagten sie ab, den Bauplatz zu – Geld sparen für das Eigenheim. Im September 2021 verlegten sie die Bodenplatte in Eigenleistung, das Haus setzte ein Bauunternehmen darauf.

Seit Juni 2022 wohnen die beiden in ihren eigenen vier Wänden. Heute lautet ihr Fazit: „Ein Hausbau ist mit vielen Entscheidungen, Diskussionen und Herausforderungen verbunden. Das kann einem viele Nerven rauben. Es ist auf keinen Fall leicht, aber letztlich doch machbar.“