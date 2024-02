Wenn immer wieder junge Männer plötzlich in Sigmaringendorf auftauchen und Bürger mit Mikrofon und Kamera überfallen, dann wissen die meisten inzwischen Bescheid, was gleich passiert.

Schon seit sieben Jahren, unterbrochen von der Corona-Pandemie, produzieren die Mitglieder der Ledigengesellschaft jährlich einen Kurzfilm zur Fasnet. „Ledige decken auf“, so lautet das allumfassende Motto, wobei sich die Gruppe doch regelmäßig auf größere Themen besinnt. Dieses Jahr beispielsweise nimmt sie die anstehende Gemeinderatswahl in den Fokus.

Kameramänner können sich das Lachen nicht verkneifen

Die vermeintlich geheime Versammlung, in der die Ledigen die Rahmenhandlung für den Film drehen, findet an einem frühen Dienstagabend in der Pizzeria Penisola statt. Die Männer sitzen gemeinsam mit Madeleine Gasser von der Garde an einem Tisch in der Ecke und diskutieren über Donald Trump, den Brexit und Tempo 30 auf der Bundesstraße. Auch Verschwörungstheorien kommen kurz zu Sprache.

Niklas Bauer, Regisseur der Ledigen, und Kameramann Roman Beiter nehmen die improvisierte Szene mit ihren Smartphones auf und können sich teils selbst das Lachen nicht verkneifen.

Auch dass das Tongerät, das hinter einer kleinen Pflanze vor der Kamera versteckt auf dem Tisch liegt, ununterbrochen läuft und manchen privaten Spaß festhält, stört nicht, im Gegenteil. „Dann kann ich mir heute Abend nochmal in Ruhe anhören, was wir geschwätzt haben“, sagt Bauer lachend.

Mario Barths Show als Vorbild

Er und Ledigenvorsitzender Timo Degler kamen vor der Bürgermeisterwahl 2017 auf die Idee für den Film. „Wir wollten für den Bürgerball etwas eigenes mit Textinhalt machen und es sollte digital sein“, sagt Degler.

Der Aufhänger: Mario Barth deckt auf, eine Sendung, die seit 2013 regelmäßig im Fernsehen läuft und in der Barth Steuerverschwendung auf die Schliche kommt.

Die Ledigen legen den Fokus allerdings mehr auf Sinn und Unsinn in ihrer Gemeinde. In einem Jahr thematisierten sie, dass es keine Frauen im Gemeinderat gibt, in einem anderen veralberten sie das Halteverbot vor dem Dönerladen an der Bundesstraße.

Ledige klingeln auch zu Hause

Die Ledigen nehmen sich aber nicht nur die Themen per se vor, sie fragen auch die Bürger nach ihrer Meinung. Perfide: Beim jährlichen Vorverkauf für den Bürgerball, bei dem reger Betrieb herrscht, nutzen sie ihre Chance. „Die Leute sind in der Schlange gefangen und kommen nicht weg“, sagt Degler mit einem Schmunzeln im Gesicht.

Aber auch vor Privathäusern machen sie nicht Halt. So haben sie sich schon durch manchen Straßenzug geklingelt, mal mit Glück, mal mit Pech. „Manch einer versteckt sich im Wohnzimmer“, sagt Beiter, fügt aber an, „bei manchen sind wir aber auch schon direkt zu Beginn versackt.“

Spaßiger „Kraftakt“ für einen Abend

Bis das Ergebnis schließlich fertig ist, vergehen jedenfalls um die 20 Stunden, danach folgen noch 30 bis 40 Stunden Nacharbeit - all das für einen Abend. Denn zu sehen ist der Film nur beim Bürgerball. Degler bezeichne das Projekt als „Kraftakt“, aber scheinbar einer, der viel Spaß macht. Denn der diesjährige Film ist schon der fünfte.

Der Bürgerball findet am Samstag, 10. Februar, ab 18.30 Uhr statt. Karten gibt es keine mehr, der Ball ist ausverkauft.