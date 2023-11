Neues Wochenende und wieder die Frage: Was tun? Wir helfen gerne! Dieses Mal unter anderem im Angebot: Mädchen, Party und Kleintierschau.

Revival-Party in Sigmaringendorf

Wann: Samstag, 4. November, Einlass 19.30 Uhr

Wo: Donau-Lauchert-Halle, Sigmaringendorf

Eintritt: 8 Euro

Die Party, die vom ehemaligen Team der Binger Schwabengrotte und dem ehemaligen Feuerstein in Scheer sowie einigen Unterstützern ins Leben gerufen wurde, wird in diesem Jahr bereits zum fünften Mal veranstaltet, der Erlös wird jedes Jahr an eine gemeinnützige Organisation gespendet.

Karten im Vorverkauf gibt es in der Bäckerei Müller in Inneringen, bei Feineigles Hosalada in Bingen, beim Getränke Müller in Sigmaringendorf und beim Euronics Buck in Mengen für 8 Euro.

Leonhardiritt in Ölkofen

Am 5. November findet der Leonhardiritt statt. (Foto: Michael Jäger )

Wann: Sonntag, 5. November, 13.30 Uhr

Wo: Ölkofen

Eintritt: frei

Ölkofen feiert am Sonntag das traditionelle Kapellenfest zu Ehren des Heiligen Leonhard, zu dem auch eine Reiterprozession gehört. Der Tag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Rosenkranzgebet in der Kapelle. Der Festgottesdienst folgt um 10 Uhr. Daran schließt sich ein Frühschoppen im Dorfgemeinschaftshaus Ölkofen mit der Verteilung von Wurst und Wecken an die Kinder an. Außerdem werden später ein Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen angeboten. Um 13.15 Uhr stellen sich die Reitergruppen am Ortseingang aus Richtung Herbertingen auf.

Um 13.30 Uhr reiten die Gruppen von dort durch das Dorf zur Wiese beim Landhandel Stauß (früher Oswald). Nach der Begrüßung und einem Gebet reiten die Gruppen entlang der bewährten Prozessionsstrecke über Hohentengen zurück nach Ölkofen. Zum Abschluss findet die Segnung der Pferde und Reiter sowie aller Besucher statt. Während des Umritts findet um 14 Uhr in der Kapelle eine Andacht statt. Ab 19 Uhr findet dann im Dorfgemeinschaftshaus noch ein Gemeindeabend statt.

Musiker stellen ihre Alben in Scheer vor

Musikerin Rosa Anschütz und Pianist Mario Scarton aus der Schweiz stellen ihre in Scheer produzierten Alben bei einem Konzertabend vor. (Foto: Veranstalter )

Wann: Samstag, 4. November, 20 Uhr

Wo: Faust-Studio in Scheer

Eintritt: 18 Euro an der Abendkasse

Auf ein ganz besonderes Konzert können sich die Besucher und Besucherinnen des Faust-Studios freuen. Die aufstrebende Berliner Musikerin Rosa Anschütz hat ihr neues Album in Scheer eingespielt und präsentiert ihre Arbeit nun am Samstag, 4. November, am Ort der Entstehung in einem intimen Studio-Setting.

Ebenfalls von Jan Wagner wurde auch das erste Solo-Album des Schweizer Keyboarders und Pianisten Mario Scarton produziert, der den Abend eröffnen wird.

Kleintierschau

Wann: Samstag, 4. November und Sonntag, 5. November, ab 9 Uhr

Wo: Stadthalle, Meßkirch

Eintritt: -

An zwei Tagen zeigen Kleintierzüchter bei der Dreiländerschau in der Meßkircher Stadthalle was sie haben. Neben Essen und Trinken gibt es auch eine Tombola, am Sonntag spielt die Blaskapelle Peng ein Frühschoppenkonzert.

Meßkirch Tanzt! Die Musiknacht mit DJs

Wann: Samstag, 4. November, ab 20 Uhr

Wo: Meßkircher Innenstadt

Eintritt: 10 Euro im Vorverkauft, 12 Euro an der Abendkasse in allen teilnehmenden Bars und Kneipen. Ermäßigt 9 Euro.

Nach dem Erfolg im Frühjahr tanzt Meßkirch laut Veranstalter wieder im Herbst. Teilnehmende Bars und Kneipen sind am Samstag: Holzwurm, Boulevard, Beer Bar Bärle, Löwen, Speckbrettle, Zunfthaus, Snooze, Seven Bar, Bärenschenke, Grüner Baum, Metropol

Mädchenflohmarkt

Wann: Samstag, 4. November, 11 bis 15 Uhr

Wo: Andelsbach-Halle, Denkingen

Eintritt: frei

Am 4. November 2023 bieten die Fußballerinnen des SV Denkingen die Möglichkeit, dem heimischen Kleiderschrank neuen Wind einzuhauchen und sich von alten Teilen zu trennen oder Secondhand- Teile wie Kleider, Accessoires, Sonnenbrillen, Taschen, etc. einziehen zu lassen! Außerdem erwartet Besucher auch wieder ein kulinarisches Angebot sowie eine Aperol Bar in der „Winteredition“.