Ein ungewöhnlicher Geburtstag liegt hinter Heidi Hammer. 75 Jahre alt ist sie vor Kurzem geworden. Die Runde, in der sie das Fest gefeiert hat, umfasste 37 Frauen, mit denen sie seit 50 Jahren zu tun hat.

Mit einer lockeren Frage fing alles an

Die Frauen sind aber keine Verwandten, sondern „Mädels“ aus ihrer Jazztanzgruppe. Obwohl die seit Langem nicht mehr besteht, ist die Verbindung geblieben, denn Hammer hat sie mit 20 Jahren beim früheren Sigmaringendorfer TSV gegründet. Damit holte Hammer das Tanzen in ihren Heimatort.

Auch exotische Tänze gehörten zum Repertoire der Jazztanzgruppe Sigmaringendorf. (Foto: privat )

Angefangen hat alles mit einer lapidaren Frage in einer lockeren Runde, erinnert sich Hammer: „Der frühere Vorsitzende Willi Kiefer sagte mir, ich könne doch tanzen ‐ und ob ich nicht eine Tanzgruppe gründen wolle.“ Ihre Vereinskollegin Mimi Speh hatte zu diesem Zeitpunkt bereits eine Gruppe fürs Kunstturnen aufgebaut, aber nicht alle Frauen hätten sich in dieser strengen Sportart wiedergefunden. Hammer sagte zu.

Von der Dorftanzgruppe zum Deutschen Meister

Etliche Fortbildungen machte sie und brachte ihre Gruppe schließlich dazu, mit Show- und Jazztanz an Wettbewerben teilzunehmen. Für die Choreographien gilt es dann, bestimmte Elemente einzubauen, deren Ausführung in die Wertung einfließt. Die jungen Frauen arbeiteten sich hoch, traten 1987 sogar beim deutschen Turnfest in Berlin an ‐ und wurden Meister. Das war der größte Erfolg, den Hammer mit ihrer Gruppe erreichte.

Man kann sich ausdrücken, spürt die Musik, es macht einfach glücklich. Heidi Hammer

Die heute 75-Jährige denkt gerne an diese Epoche zurück: „Das war die schönste Zeit, ich möchte keine Minute missen.“ Nicht nur, dass der Zusammenhalt stark war, auch das Herumreisen habe ihr und den anderen jungen Frauen imponiert. In ganz Deutschland seien sie herumgekommen, auch in Amsterdam hatten sie einen Auftritt. „In Höchstzeiten hatten wir 58 Einsätze pro Jahr“, sagt sie.

Einige sind heute noch aktiv

Was ihr seit jeher am Tanzen gefällt? „Man kann sich ausdrücken, spürt die Musik, es macht einfach glücklich“, so Hammer mit einem Lächeln. Auch unscheinbare Frauen hätten eine tolle Ausstrahlung, wenn sie sich zur Musik bewegen. Und das Tanzen schaffe eine Verbindung in der Gruppe.

Individuelle Kostüme und doch aufeinander abgestimmt - das machte die Gruppe damals aus. (Foto: privat )

Die hält auch bei der früheren Jazztanzgruppe an. Einige tanzen heute noch bei den „Frauen B“ im Sportclub Sigmaringendorf. Mit etlichen sei Hammer heute noch in Verbindung, wie sich an ihrem Geburtstag zeigt. „Ich wollte sehen, was aus ihnen geworden ist“, erklärt sie die Idee hinter dem ungewöhnlichen Fest.

Ab und zu tanzt sie noch

Denn vor 25 Jahren machte Hammer einen Schnitt in ihrem Leben, zog weg aus Sigmaringendorf. Inzwischen lebt sie zwar wieder in Sigmaringen und damit nah an ihrem Heimatort, doch in einer Gruppe tanzt sie seitdem nicht mehr. „Ich mache aber Sportkurse und bin beim SC bin Sigmaringendorf stellvertretende Übungsleiterin beim Seniorensport“, sagt sie.

Ab und zu tanze sie auch noch, aber privat. Für Silvester sucht sie beispielsweise wieder eine Veranstaltung, an der sie tanzen kann, um zumindest ein bisschen das zu leben, was sie einst so glücklich gemacht hat.