Die Barken stehen schon: Zwei Bahnübergänge im Landkreis Sigmaringen werden in dieser Woche wieder gesperrt. Das teilt die Deutsche Bahn mit.

Zu diesem Zeitpunkt sind die Bahnübergänge gesperrt

Hintergrund sind Stopfarbeiten auf der Bahnstrecke. Betroffen ist der Bahnübergang Hipfelsberg in Mengen von Mittwoch, 29. November, ab 21 Uhr, bis Donnerstag, 30. November, 6 Uhr.

Gravierender dürften die Auswirkungen in Sigmaringendorf sein. Dort ist der Bahnübergang in der Hauptstraße, also an der B32, von Donnerstag, 30. November, 21 Uhr bis Freitag, 1. Dezember, 16 Uhr gesperrt.

Dadurch ist die Durchfahrt von Sigmaringendorf in Richtung Mengen bis in den Nachmittag hinein nicht möglich. Der Verkehr wird entsprechend umgeleitet.