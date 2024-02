Alle Bezirke besetzt

Schon am Montag, 19. Februar, hat die Freie Demokratische Partei Deutschland (FDP) Kreisverband Sigmaringen im Hinterzimmer des Gasthauses Donauhirsch in Sigmaringendorf ihre Kandidaten nominiert. Es wurde aber laut Pressemitteilung der FDP keine „Hinterzimmerpolitik“ gemacht, sondern im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung die Kandidaten für alle im Landkreis befindlichen Wahlbezirke für den Kreistag in geheimer Wahl nominiert.

Im Gegensatz zu den letzten Kommunalwahlen vor fünf Jahren konnten alle Wahlbezirke mit motivierten und fachlich fundierten Kandidaten besetzt werden. Damals mussten einige Wahlbezirke unbesetzt bleiben. Vom Altenpfleger über den Berufssoldaten bis zum praktizierenden Arzt ist das weite Spektrum der schwäbischen Gesellschaft abgedeckt. Der FDP-Kreisvorstand hat in guter Tradition darauf verzichtet, aktiv Werbung bei bestimmten Personengruppen zu machen. Wer sich in der anspruchsvollen Kommunalpolitik, speziell auf Kreisebene, politisch einbringen möchte, sollte für eine Kandidatur nicht „überredet“ werden müssen, sondern selbst handeln.

Es blieb an diesem Abend aber auch Zeit für Tischgespräche. Hier zeigte sich laut Presseinformation wie vielfältig liberale Kreispolitik nach Ansicht der FDP sein kann. Von Krankenhaus über Biomülltonne und Nahverkehr bis Berufsschule waren die Gesprächsthemen breit gefächert. Diese wurden durchaus auch kontrovers diskutiert, aber immer mit Fakten und auf dem Boden von Sachrealitäten.

Alle freuen sich nun auf einen Wahlkampf bei dem Kreisprobleme und Entwicklungsmöglichkeiten des Kreises im Vordergrund stehen und der nicht nur durch Themen der Bundespolitik getrieben wird. Nominiert wurden für den Wahlbezirk I (Sigmaringen Stadt) Simon Wolf und Jörg Vettermann, Wahlbezirk II (Sigmaringen Land) Jens Kanthack, Wahlbezirk III (Bad Saulgau) Hans Peter Gruber, Wahlbezirk IV (Gammertingen) Birgit Steinhart, Wahlbezirk V (Mengen) Thomas Stehle und Martina Gruber, Wahlbezirk VI (Meßkirch/Stetten) Florian Lessner und für den Bezirk VII (Pfullendorf) Stephan Böpple.