Albverein fährt nach Nürtingen

Die Ortsgruppe Sigmaringendorf des Schwäbischen Albvereins lädt für Samstag, 16. März, zur einer Städtetour nach Nürtingen ein. Nach der Anfahrt mit der Bahn gibt es zunächst eine circa zweistündige Führung durch die Historische Altstadt, Mittagspause und anschließend eine etwa zweistündigen Wanderung auf den „Runden Berg“ um Nürtingen und Umgebung von oben anzusehen. Für circa 16.30 Uhr ist die Rückfahrt geplant. Rückkehr nach Sigmaringen ist um circa 19.30 Uhr. Treffpunkt zur Fahrt mit Privat PKW zum Bahnhof in Sigmaringen ist um 7.30 Uhr am Dorfer Rathaus, oder um 7.45 Uhr am Bahnhof Sigmaringen. Die Kosten für Stadtführung und Zugfahrt betragen circa 25 Euro. Da die Teilnehemerzahl begrenzt ist bitten die Organisatoren um Anmeldung bis spätestens 12. März bei Anni und Claus Bayer, Telefon 07571/2471.