Zwischen Macht und Menschlichkeit

Mit einem Klassiker meldet sich die Liebfrauenschule Sigmaringen vor den Sommerferien. Die Theater–AG hat sich Otfried Preußlers Klassiker „Krabat“ angenommen. Die Aufführungen sind Freitag, 21. Juli, und Samstag, 22. Juli, um 19.30 Uhr in der Lizarena der Liebfrauenschule. Der Eintritt ist frei.

„Es war in der Nacht zwischen Neujahr und Dreikönig“, so beginnt Erzählerin Liselotte Netto, und schon befindet sich der Zuschauer in der Handlung um den Waisenjungen Krabat (Benedikt Fischer), der am Dreikönigstag einem unheimlichen Ruf folgt: Er wird zur Mühle im Koselbruch bestellt. Dort wird nicht nur Korn gemahlen, sondern die schwarze Magie gelehrt. Krabat lernt schnell die Faszination der Zauberkunst kennen. Aber auch ihren Preis: Jede Silvesternacht fordert einen Gesellen als Opfer.

Erst als Krabat so seinen Freund Tonda (Henrik Ettwein) verliert und sich in das Dorfmädchen Kantorka (Emma Henne) verliebt, beschließt er, in diesem System nicht mehr mitzumachen. Dann aber macht ihm der Meister ein verlockendes Angebot. Wie wird sich Krabat entscheiden? Für ein Leben als mächtiger Zauberer ohne Gewissen oder für ein Leben als einfacher Mensch an der Seite seiner Liebsten?

Bunt ist das Bühnenbild der Inszenierung der Theater–AG nicht, doch warum auch. Krabat ist zwar ein Klassiker der Jugendliteratur, aber das Thema ist ernsthaft, trotz wirklich lustiger Momente. Der mit dem Deutschen Jugendbuchpreis ausgezeichnete Roman lag deshalb Autor Otfried Preußler besonders am Herzen: „Mein Krabat ist [...] meine Geschichte, die Geschichte meiner Generation und die aller jungen Leute, die mit der Macht und ihren Verlockungen in Berührung kommen und sich darin verstricken.“ Die Mitgesellen Krabats sind mürrisch und bleich. Das mag am Mehl liegen, an den grauen Hemden und den hellen Hosen. Aber es mag auch an der rauen Umgebung liegen: Der unerbittliche Meister (Elias Enke) fordert so absolute Unterordnung, dass die Müllerburschen (Anne Henselmann, Johannes Schmitz, Joanna Wieland, Alexander Neidenbach, Benja Pfänder, Tobias Zimmerer, Max Fischer) ihn nicht einmal anzuschauen wagen.

Der unheimliche Gevatter (Svea Lübben) birgt ein dunkles Geheimnis. Ungesund ist diese Umgebung, aus der es kein Entkommen zu geben scheint. Einzig die Momente im Dorf sind Lichtblick in diesem trostlosten Alltag und darum auch auf der Bühne bunt und fröhlich gestaltet. Dafür sorgt ein Sammelsurium an Dorfbevölkerung (Svenja Hospach, Martina Gröstlinger, Marlene Spiller, Leon Polster) — von gewitzten Bettelkindern (Franziska Zimmerer, Dahab Haddan), übereifrigen Soldatenwerbern (Leonie Hipp, Ann–Kathrin Maier) und behäbigen Bauern (Irmak Karahan, Patricia Szel). Krabat reiht sich eben nicht in den Kanon der gerade so populären Fantasyliteratur ein. Deshalb auch stellen die Spielleiterinnen Marianne Heß und Tanja Ettwein gerade die Zauberei nicht ins Zentrum ihrer Inszenierung: „Uns ging es darum zu zeigen, wie Krabat von etwas verführt wird, von dem er von Beginn an ahnt, dass es nicht Gutes im Sinne haben kann.“ Und dennoch gelingt es (zunächst), ihn zu manipulieren. Aktueller kann ein Werk nicht sein. Aber wenigstens hier nimmt die Geschichte ein gutes Ende.