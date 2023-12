Zwei Verletzte bei Unfall auf der B313

Zwei Leichtverletzte und insgesamt etwa 12.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 19.45 Uhr auf der B313 an der Zufahrt Laizer Straße ereignet hat. Ein 18 Jahre alter Honda-Fahrer übersah laut Mitteilung der Polizei beim Auffahren auf die Bundesstraße in Richtung Nollhof einen von links kommenden Opel und kollidierte mit diesem. Die 60 Jahre alte Opel-Fahrerin und deren Beifahrerin mussten in Folge des Unfalls von einem Rettungsdienst versorgt werden und wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Beide beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.