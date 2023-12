Nach einem schweren Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 21.30 Uhr in Jungnau ereignet hat, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Ein PS-starker BMW war laut Mitteilung der Polizei in der Straße „Am Schlehenrain“ wohl nach dem Beschleunigen von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte zunächst mit mehreren Bäumen sowie einer Grundstücksmauer.

Im weiteren Verlauf schleuderte der Wagen gegen eine Hauswand. Dabei wurden die beiden Insassen, ein 40-jähriger Mann und eine 41-Jahre alte Frau schwer verletzt. Die Frau musste aus dem BMW befreit und, wie auch der 40-Jährige, nach notärztlicher Erstversorgung von Rettungsdiensten ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine Frage ist noch offen

Weil an der Unfallörtlichkeit nicht abschließend geklärt werden konnte, ob die Frau oder der Mann den Unfallwagen gesteuert hat, und bei beiden der Verdacht einer alkoholbedingten Fahruntauglichkeit bestand, mussten beide Beteiligten eine Blutprobe abgeben.

Weitere Ermittlungen sollen nun die Fahrereigenschaft klären. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst samt Notarzt war auch die Feuerwehr mit mehreren Kräften an der Unfallörtlichkeit im Einsatz. Der Sportwagen, an dem den ersten Schätzungen zufolge Totalschaden im Wert von weit über 100.000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit. Er wurde beschlagnahmt und musste abgeschleppt werden.