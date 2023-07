Zwei Schüler mit Traumnote 1,0

Zur Zeugnisvergabe mit Abschlussfeier haben sich vor Kurzem die 80 Realschüler mit ihren nächsten Angehörigen in der Lizarena der Liebfrauenschule versammelt.

Nach einem Gottesdienst, musikalisch begleitet von Johannes Reichle am Klavier, erinnerte Realschulrektor Manfred Engler in seiner Rede daran, dass dieser Jahrgang der erste gewesen sei, der in der Lizarena, dem Ort der Abschlussfeier, auch eingeschult wurde. Er verglich den Abschluss mit einer Etappe auf einer sehr langen Klettertour an der Felswand, deren Ende eben noch nicht erreicht sei. Den Sichernden dieser Klettertour, den Eltern, Freunden und Lehrern dankte er aufrichtig für ihre Begleitung auf dem bisherigen Weg der Schüler und versicherte den Absolventen, dass diese Sichernden sich zwar immer wieder ändern würden, aber stets da wären — wenn man sie ließe.

Stellvertretend für alle Absolventen schauten Lena Löffler, Nelly Ostermaier und Francesca Simion zurück und erinnerten sich vor allem an das Schöne in der Schullaufbahn, das Kraft schöpfen und weitermachen ließ und kamen zu dem Schluss: „Wir dachten, wir wären glücklicher heute endlich hier zu stehen mit dem Abschluss in den Händen.“ Schließlich überreichten die drei Klassenlehrer ihren Schülern die Zeugnisse. Jeder Absolvent erhielt zusätzlich von Stan Müller, Vertreter des Fördervereins, als Erinnerung die goldene Lize–Ehrennadel.

Nach der Zeugnisvergabe folgte die Preisvergabe für besondere Leistungen durch die Fachlehrer. Am Ende der Feier verlieh die stellvertretende Schulleiterin Regina Dötsch einen symbolischen Lize–Spezial–Preis an all diejenigen, die mit besonderen sozialen Herausforderungen zu kämpfen, familiären Belastungen zu ringen oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu leiden hatten. Künstlerisch umrahmt wurde der Abend durch eine Gesangseinlage des Klassenlehrers Mathias Utz, der zugesagt hatte, auf der Abschlussfeier zu singen, falls alle aus seiner Klasse den Abschluss schaffen würden sowie einem Tanz der Mädchen der Klasse R10b.

Die Absolventen: Sigmaringen: Lisa–Sophia Bastian (L), Irem Dinc, Sudenaz Dinc, Hannah Fels, Nevio Fiat (P), Elias Samuel Franzkowiak, Timmy Gruber (L) , Anna Huthmacher (P), Elias Finn Kindler, Tim Klapper, Fidelis Alfons Knäpple, Charlotte Leni Krämer (L), Selina Kuhn (L), Karlo Ledic, Sarah Mikusch (L), Johannes Oelkuch, Lana Marie Pawtowski (L), Chantal Recknagel, Ben Romer (L), Julian Sammet (P), Anel Suntic, Nina Vasilenko (L); Bingen: Arda Gündogdu, Luca Iro, Thinus Benjamin Kunzmann (L), Anni Sophia Schmid (L), Jessica Uhl (P); Hettingen: Ian Krall; Inzigkofen: Vincent Wagner (L), Luca Gian Winter; Krauchenwies: Elyesa Emir Balik, Corbinian Bübl (L), Jakob Gmeiner, Laura Hanbil (L), David Haueisen, Anna Holl, Theresia Sophie Kernler; Leibertingen: Maria Hanna Braun (L), Mia–Sophie Geiger, Ben Labuhn, Lukas Mayer, Carolina Schlegel (L); Mengen: Florian Gregor Kühnbach (P), Lena Löffler (P), Nelly Joy Ostermaier (L), Carolin Lena Weinmann; Ostrach: David Sawitzki; Scheer: Jakob Bezikofer, Jule Konrad (L), Chantal Kurbjuhn (P), Rieke Antonia Pawlicki (L); Sigmaringendorf: Ghaeth Al Najem, Luca Marcel Bregenzer, Marina Rebholz (P), Carla Röck (L), Jona Röck; Stetten a.k.M.: Fabio Bianco, Berit Maria Löffler (P); Veringenstadt: Hanna Artelt, Sven Brandl (L), Sean Liam Branz, Elias Reiser, Max Störmer (L); Kreis Biberach — Langenenslingen: Sarah Reck (L), Sophia Luise Rieger, Johannes Riegert (L); Zollernalbkreis/Albstadt: Denise Samira Brunner (L), Christian Bitzer, Nick Sulzer; Straßberg: Leon Grathwohl (L), Simeon Lucas Mauch, Jeromé Wolter; Winterlingen: Jonathan Bach, Alyssa Gassmann–Kolozsvari (L), Max Gauggel (L), Mailin Joanne Kromer (L), Bastian Roland Peters, Alina Marie Siekmann (L), Francesca Victoria Simion, Paul Stauss (L)

Sonderpreise erhielten: Fidelis Knäpple, Sudenaz Dinc, Rieke Pawlicki und Jule Konrad (Sonderpreis für besonderes schulisches Engagement), Jessica Uhl und Lena Löffler (Schulpreis bestes Zeugnis mit 1,0), Max Störmer (Mathematik), Jessica Uhl (Deutsch), Johannes Riegert (Englisch), Lena Löffler (Französisch), Jessica Uhl (AES), Julian Sammet (Technik), Charlotte Krämer (Schülersprecherin)