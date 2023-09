Anlässlich des 30–jährigen Bestehen lädt die ambulante Hospizgruppe Sigmaringen zu einem Zwei–Personen–Theaterstück über Demenz am Samstag, 7. Oktober, um 19.00 Uhr in den Gemeindesaal St. Fidelis, Adolf–Kolping–Straße 7, in Sigmaringen ein.

Das Stück erzählt liebevoll die Geschichte einer Mutter–Tochter–Beziehung, die durch die Erkrankung der Mutter an Demenz auf die Probe gestellt wird. Die ersten Anzeichen der Demenzerkrankung erleben die beiden auf humorvolle Weise, doch bis zum „bitteren Ende“ machen beide auch die Abgründe der Demenzerkrankung durch. Die beiden Schauspielerinnen, Christine Reitmeier und Liza Riemann, spielen Theaterstücke, die sich — auf berührende und humorvolle Art — mit Grenzbereichen menschlicher Erfahrung auseinandersetzen.

Karten können ab dem 11. September zum Preis von 10 Euro unter der Telefonnummer 07571 62185 oder per Mail an [email protected] vorbestellt werden. Die vorbestellten Karten werden an der Abendkasse bereitgehalten. Die Abendkasse im Gemeindesaal St. Fidelis ist am 07. Oktober ab 18 Uhr geöffnet.