Für den TC Laiz fühlt es sich am Tag nach der außerordentlichen Mitgliederversammlung wie nach einer Wiedergeburt an. Weil den Verein ein Darlehen in mittlerer fünfstelliger Höhe plagt und die Zinsen zuletzt stark angestiegen sind, wurden die Spielräume in der Vereinskasse immer enger.

Wir können den Spielbetrieb über die Mitgliedsbeiträge finanzieren, aber nicht mehr den Kredit. Gert Jarre

Im kommenden Jahr hätten die Mitgliedsbeiträge die Kosten nicht mehr decken können, der Verein wäre also in die roten Zahlen gerutscht. „Wir können den Spielbetrieb über die Mitgliedsbeiträge finanzieren, aber nicht mehr den Kredit“, erläutert der stellvertretende Vorsitzende Gert Jarre die augenblickliche Situation. Aus diesem Grund sah sich der Vorstand zum Handeln gezwungen und bereitete eine außerordentliche Mitgliederversammlung vor.

Die Mitglieder übernehmen auch das Clubhaus. (Foto: Michael Hescheler )

Die Vereinsmitglieder sollten über die Zukunft des Vereins entscheiden. Die eine Möglichkeit: Auflösung des Vereins, die in einer Insolvenz gemündet wäre. Satzungsgemäß wäre das Vereinsgelände in diesem Falle mit allen Rechten und Pflichten an die Stadt übertragen worden. Die zweite, favorisierte Alternative: Rettung des Vereins durch den Verkauf des Geländes.

Die Ausgangssituation

Zur Ausgangssituation: Der Laizer Tennisclub war in den 1980er-Jahren gegründet worden. Die Geburtsstunde des Vereins fiel in die Zeit von Steffi Graf und Boris Becker, weswegen Tennis immer mehr in Mode kam. „Zu unserer Hochzeit hatten wir 230 Mitglieder“, berichtet Gert Jarre, der damals Vorsitzender war. Vier Plätze errichtete der Verein und ließ ein kleines Clubhaus erbauen, mit Sanitärräumen, einem Clubraum und einer Terrasse, von der die Mitglieder den Blick ins Donautal genießen können.

Ein damaliger Geburtsfehler wirkt sich bis heute auf die Clubfinanzen aus: Von einem Landwirt musste der Verein das 5000 Quadratmeter große Gelände kaufen, weil die Stadt dem Verein kein passendes Grundstück auf Erbpachtbasis anbot.

An schwerer Hypothek zu knabbern

Der Kauf des Geländes und der Bau der Tennisanlage zusammengerechnet, musste der Verein mehrere 100.000 DM investieren. Eine Hypothek, an der der Verein bis heute zu knabbern hat.

Die Stadt lehnte eine finanzielle Hilfe ab. Gert Jarre

Der Hauptgrund, weshalb es in den vergangenen Jahren abwärts ging: sinkende Mitgliedszahlen. Von den ursprünglich 230 Mitgliedern ist noch eine verschworene Gemeinschaft von 50 Mitgliedern übriggeblieben. Das Gros von ihnen ist im Rentenalter, der Altersschnitt dürfte bei um die 70 Jahren liegen. Weil sich die jüngeren Tennisasse in Richtung TC Sigmaringen orientierten, da der damalige Trainer Terry Deeth wie ein Magnet wirkte, fehlt der Unterbau komplett.

Das Vereinsgelände besteht aus einem Clubhaus (oben) und vier Tennisplätzen. Die Fläche beträgt 5000 Quadratmeter. (Foto: Michael Hescheler )

Was also tun? Vorsitzender Ernst Schneider und sein Team führten in den vergangenen Monaten etliche Gespräche. Im ersten Schritt strebten sie eine Fusion an.

Vorsitzender führt zig Gespräche

Zur Auswahl standen der TC Sigmaringen, der FC Laiz dessen Sportplätze in direkter Nachbarschaft liegen, und der TSV Laiz. Alle drei Kandidaten winkten nach Angaben von Gert Jarre ab. Der Hauptgrund: Sie hätten die im mittleren fünfstelligen Bereich liegenden Verbindlichkeiten übernehmen müssen.

Zweite Idee: Der Verkauf des Vereinsgeländes an einen Bauträger oder Investor, doch in der Baubranche besteht kein Interesse, weil das Gelände baurechtlich nicht mit Wohngebäuden bebaut werden darf. Es ist als Sportanlage definiert. Mehrere Gespräche mit dem Ersten Beigeordneten der Stadt, Manfred Storrer, führten ebenso zu keinem Ergebnis: „Die Stadt lehnte eine finanzielle Hilfe ab“, so Jarre.

So entscheidet die Mitgliederversammlung

In der Mitgliederversammlung entschieden sich die Mitglieder nun einstimmig für den Verkauf des Vereinsgeländes an zwei Mitglieder, die im Vorfeld der Versammlung ihr Interesse angemeldet hatten. Die langjährigen Mitglieder wollen namentlich nicht genannt werden.

Die Käufer werden den offenen Kredit ablösen, eine fällige Erschließungsgebühr in Höhe von 4500 Euro an die Stadt bezahlen und die Nebenkosten des Grundstücksgeschäfts tragen. Für eine symbolische Pacht werden sie dem TC Laiz das Gelände für einige Jahre zur Verfügung stellen. Bis Ende November haben andere Interessenten noch Zeit, ein Angebot abzugeben. Danach wird der Vereinsvorstand endgültig entscheiden. „Wenn sich Ernst Schneider nicht so bemüht hätte, hätten wir keine Lösung gefunden“, sagt der stellvertretende Vorsitzende.

Nun können die Tennisspieler weiter ihrem Hobby frönen. Sogar zwei neue Mitglieder haben sich angemeldet.