Die Kriminalität in Sigmaringen ist im vergangenen Jahr um mehr als 20 Prozent gestiegen. „Auf unserer Karte ist Sigmaringen dunkelrot“, sagt der Polizeipräsident Uwe Stürmer und bezeichnet den Anstieg als Zehn-Jahres-Hoch.

Hauptursache für diesen Rekord ist die in Sigmaringen angesiedelte Landeserstaufnahmestelle (LEA) für Flüchtlinge. Etwa ein Drittel der in Sigmaringen in die Statistik eingehenden Delikte seien Verstöße gegen das Ausländerrecht, was die Zahlen laut dem Polizeipräsidenten relativieren sollen.

Trotzdem sagt Uwe Stürmer: „Weil das Sicherheitsgefühl vieler Bürger angeknackst ist, wollen wir als Polizei so wie möglich Präsenz zeigen.“

In dieser Gemengelage geht die Polizei nun mit einer neuen Führung ins Rennen: Die Leitung des Polizeireviers übernimmt Polizeirat Daniel Reiser, der in Sigmaringen nach dem Masterstudium seine erste Verwendung im höheren Polizeidienst erhält.

Der Werdegang des neuen Revierleiters

Reiser ist 36 Jahre jung und begann vor 16 Jahren seinen Dienst bei der Polizei. Er leitete einen Polizeiposten, arbeitete in Stuttgart als Dienstgruppenführer, sammelte im Innenministerium und beim Landeskriminalamt Erfahrungen und leitete zuletzt in Stuttgart beim dortigen Polizeirevier eine Führungsgruppe.

Nun übernimmt Reiser erstmalig die Leitung eines Polizeireviers, die mit dem höheren Dienst verbunden ist. Seine Kollegen in Sigmaringen hegen die Hoffnung, dass er diese Position eine gewisse Zeit ausfüllen wird, bevor er den nächsten Schritt auf der Karriereleiter erklimmt.

In Sigmaringen soll es einen Bürgerstammtisch geben

Polizeipräsident Stürmer formuliert die Erwartungen so: „Ihm eilt ein guter Ruf voraus, er pflegt einen den Menschen zugewandten Führungsstil und Bürgernähe ist ihm wichtig.“

Der neue Polizeichef soll in Sigmaringen „als Gesicht der Polizei“ einen Bürgerstammtisch etablieren. Er wolle noch in diesem Jahr dazu einladen und mit den Bürgern ins Gespräch kommen, kündigt der aus dem Raum Stockach stammende Reiser an.

Aufgaben gehen über die LEA hinaus

Wobei ihm wichtig ist, nicht nur als Polizeichef in Zusammenhang mit der Landeserstaufnahmestelle wahrgenommen zu werden. Zum Sigmaringer Polizeirevier gehören die Posten Gammertingen, Stetten kalten Markt und Meßkirch.

Der neue Revierleiter wird zusammen mit seinem Stellvertreter Dieter Salomon 60 Beamte und sechs zivile Mitarbeiter führen.

„Mich reizt in dieser Funktion, dass ich sehr schnell eine Resonanz auf meine getroffenen Entscheidungen bekomme“, sagte der neue Polizeichef, der auf Ulrich Neuburger folgt, der nach 39 Jahren bei der Polizei und fünf Jahren als Revierleiter in den Ruhestand verabschiedet worden ist.

Das ist der neue Kripochef

Neuer Leiter des Kriminalkommissariats Sigmaringen wird zum 1. November Manuel Lutz. Seine Dienststelle beschäftigt sich mit schwerer Kriminalität wie Raub oder Sexualstraftaten und bedient von Sigmaringen aus das gesamte Kreisgebiet. Dem Kommissariat sind 15 Stellen zugeordnet.

Der langjährige Sigmaringer Revierleiter Ulrich Neuburger wird von Polizeipräsident Uwe Stürmer (rechts) verabschiedet. (Foto: Michael Hescheler )

Der 44 Jahre alte und in Jungnau lebende Kriminalhauptkommissar übernimmt die Leitung der Dienststelle von Siegfried Kromer, der zusammen mit seinem Stellvertreter Andreas Steinhart in den Ruhestand verabschiedet worden ist.