Weil er während der Fahrt zusammenbrach, hat ein 71 Jahre alter Fahrer eines Schülerbusses am Donnerstagnachmittag die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Gegen 15.15 Uhr touchierte der Bus die Hauswand des Eichamts an der Georg-Zimmerer-Straße und beschädigte eine Dachrinne, danach fuhr der Mann weiter und stieß in der Donaustraße bei der öffentlichen Toilette mit einem entgegenkommenden Mazda zusammen.

Zeugin erkennt die Notlage

Eine Zeugin bemerkte die medizinische Notlage und verständigte Rettungsdienst und Polizei. Die Fahrt des Kleintransporters, in dem drei Schüler saßen, endete vor dem Zebrastreifen, wo der Mann mit einem geparkten Auto zusammenstieß.

Polizisten, die zufällig vor Ort waren, reanimierten den Mann. In lebensbedrohlichem Zustand wurde er ins Krankenhaus gebracht.

Schüler bleiben unverletzt

Die drei Schüler blieben unverletzt und seien vor Ort vom Kriseninterventionsdienst betreut und später nach Haus gebracht worden, so ein Polizeisprecher. Den Sachschaden gibt die Polizei insgesamt mit 10.000 Euro an.