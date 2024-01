Zulassungsstelle gibt Tipps für den Kauf von Oldtimern

Ob Sportwagen, Cabrio oder Traktor: Oldtimer üben nicht nur auf Experten eine ganz besondere Faszination aus. Wer ein jahrzehntealtes Auto kauft, steht damit allerdings oft vor dem Problem, dass die dazugehörigen Papiere nicht mehr aufzufinden sind. Das wiederum erweist sich häufig als Hürde bei der Zulassung. Damit sich Bürgerinnen und Bürger besser darauf vorbereiten können, gibt die Kfz-Zulassungsstelle des Landratsamts Sigmaringen dazu einige wichtige Tipps.

„Denjenigen, die ein sehr altes Fahrzeug oder einen Oldtimer kaufen möchten, empfehlen wir eine vorherige Anfrage bei der Kfz-Zulassungsstelle“, sagt deren Leiterin Michelle Hoffmann. Bei Fahrzeugen, die im Inland zugelassen waren, müssten zunächst der Verbleib beziehungsweise der Verlust der Papiere geklärt werden. Das erfordere in jedem Fall eine Recherche. „Vor allem bei Erbangelegenheiten müssen die Eigentumsverhältnisse geklärt werden“, sagt Hoffmann. „Im Zweifelsfall müssen Erben ausfindig gemacht oder deren Einverständnis zum Verkauf eingeholt werden.“ Die Zulassungsstelle könne Kunden dabei unterstützen, indem sie sie über die erforderlichen Schritte informiert.

Schwierig und kostenintensiv wird es, wenn das Fahrzeug bereits länger als sieben Jahre nicht mehr zugelassen war. Denn wenn so viel Zeit verstrichen ist, werden die Daten aus dem zentralen Fahrzeugregister gelöscht - im lokalen Verzeichnis der Kfz-Zulassungsstellen sogar noch früher. Gegebenenfalls muss dann beim amtlichen Sachverständigen ein sogenanntes Vollgutachten (nach § 21 StVZO) in Auftrag gegeben werden. „Gerade in diesen Fällen ist es empfehlenswert, Kontakt zur Kfz-Zulassungsstelle aufzunehmen - und zwar, bevor Geld in ein solches Gutachten investiert wird“, sagt Hoffmann.

Bei Fahrzeugen, die im Ausland zugelassen waren, rät die Kfz-Zulassungsstelle dringend davon ab, diese zu kaufen, wenn keine Papiere mehr vorhanden sind: Weil im Gesetz verankert ist, dass ausländische Fahrzeugpapiere bei einer Zulassung in Deutschland eingezogen und für sechs Monate aufbewahrt werden müssen, ist die Vorlage der ausländischen Fahrzeugpapiere unumgänglich. Ohne die Papiere ist eine Zulassung in Deutschland nicht möglich.