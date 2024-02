Manch einer dürfte die neuen Schilder in der Sigmaringer Innenstadt bereits bemerkt haben, ein jeder sollte sie beherzigen: „Tauben füttern verboten“ prangt in schwarzer Schrift auf vier weißen Schildern, die an den Eingängen zur Fußgängerzone angebracht sind.

Laut Pressesprecherin Anna-Lena Janisch möchte die Stadt damit für das bestehende Fütterungsverbot, das in der Polizeiverordnung festgeschrieben ist, sensibilisieren. In letzter Zeit gab es vermehrt Hinweise, dass Passanten Tauben gefüttert und somit gegen dieses Verbot verstoßen hätten.

Auch ein Taubenhotel kommt infrage

Gleichzeitig sucht die Stadt nach Lösungsansätzen. „Da das Taubenproblem in der Stadt nicht kleiner wird, prüfen wir aktuell in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt notwendige Hygienemaßnahmen sowie die Einrichtung eines Taubenhotels oder Vergrämungsmaßnahmen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die Stadt hoffe damit, die Taubenpopulation in der Innenstadt eindämmen zu können.

Nächste Schritte kommen im Frühjahr

Zumindest die Idee des Taubenhotels ist nicht neu - bereits vor drei Jahren, als die „Schwäbische Zeitung“ über das Taubenproblem berichtete, hatte Sigmaringens Bürgermeister Marcus Ehm laut über ein Taubenhotel nachgedacht.

Nun wird dieser Gedanke wieder genährt, durch unbelehrbare Passanten und unzählige Tauben. Welche konkreten Schritte die Stadt als Nächstes ergreifen will, wird sie voraussichtlich im Frühjahr bekannt geben.