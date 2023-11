Eigentlich waren es Routinekontrollen, sagt ein Sprecher des Zollamtes Ulm. Der Zoll ist in der vergangenen Woche an mehreren Stellen fündig geworden. Am Bodensee und im Kreis Sigmaringen kassierte die Behörde daraufhin Zollgebühren nach und stellten Strafantrag.

Dort kontrollierten sie einen Landmaschinenverleih. Und hier fanden die Beamten einer Friedrichshafener Zoll-Kontrolleinheit Hinweise auf Heizölvermischung in mehreren Dieseltanks und Fahrzeugen.

„Die Auswertung von Proben ergab zunächst, dass ein Fahrzeug mit markiertem Heizöl betankt wurde; auch in mehreren Lagertanks stellten die Beamten daraufhin Vermischungen fest, sodass der Zoll nun wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in gegen den 35-jährigen Verantwortlichen ermittelt. Der Steuerschaden beträgt rund 2600 Euro“, so die Mitteilung des Zollamtes Ulm.

Leicht festzustellen

Heizöl ist steuerbegünstigt und darf nicht als Kraftstoff verwendet werden. Im Unterschied zu normalem Diesel ist es mit einem zugesetzten Markierstoff gekennzeichnet und fällt daher schnell auf.

In Friedrichshafen fiel den Beamten bei der Überprüfung von Kaffee und verschiedenen Tabakwaren in einem Ladenlokal auf, dass mehrere Kaffeepackungen lediglich mit arabischen Schriftzeichen versehen waren. „Auch dort zum Verkauf angebotener Wasserpfeifentabak, elektronische Einweg- sowie Duty-Free-Zigaretten fanden die Zöllner vor“, sagt der Zollsprecher.

Verdacht auf Steuerhehlerei

Weil die Waren nicht versteuert gewesen seien, leiteten die Ermittler ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhehlerei gegen den 43-jährigen Ladeninhaber ein.