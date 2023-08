Zeugin meldet betrunkenen Autofahrer

Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise hat eine Zeugin der Polizei am Dienstagabend einen Toyota–Fahrer gemeldet, der in der Anton–Günther–Straße unterwegs war. Der 64 Jahre alte Autofahrer setzte laut Polizeibericht immer wieder den Blinker und fuhr Schlangenlinien, bis ihn die verständigten Beamten schließlich stoppten. Nachdem ein Alkoholtest deutlich über 0,5 Promille ergab, musste der Mann seinen Pkw stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Auf den 64–Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.